Konfliktus

A kínai hadsereg bejelentette: folytatódnak a Tajvan körüli hadgyakorlatok

A kínai hadsereg bejelentette hétfőn, hogy tovább folytatja a Tajvan körül múlt héten megkezdett hadgyakorlatait, amelyeknek az eredeti tervek alapján helyi idő szerint vasárnap délben kellett volna befejeződniük.



Kína múlt csütörtökön, Nancy Pelosi amerikai házelnök tajpeji látogatása után kezdett hadgyakorlatokat a sziget körül. A manőverek hat helyszínen zajlottak Tajvan környékén, és a kínai hadsereg éleslőszert is használt, valamint rakétákat lőtt át a sziget fölött.



A kínai hadsereg keleti parancsnoksága hétfőn azt közölte, hogy folytatják a hadgyakorlatokat, és elsősorban a tengeri hadviselésre és tengeralattjáró-elhárító műveletekre fognak összpontosítani.



Bár Kína többször tartott hadgyakorlatokat a Tajvani-szorosban az elmúlt években, a jelenlegihez hasonló átfogó műveletre még nem került sor. Tajpej blokádnak minősítette Kína tevékenységét, és Caj Ing-ven elnök felelőtlenségnek nevezte, hogy Peking "szándékosan emelte a katonai fenyegetés szintjét". Antony Blinken amerikai külügyminiszter is kifogásolta Kína "teljességgel aránytalan" reakcióját Pelosi látogatására.



Mint ismeretes, augusztus elején Nancy Pelosi amerikai házelnök Tajvanra látogatott, amitől Peking kommunista vezetőinek felforrt az agyvize. Kína ugyanis saját területének tartja az 1949-ben tőle elszakadt szigetet, amelyet akár katonai erővel is hajlandó lenne megszerezni. A kínai kormányzat diplomáciai eszközökkel igyekszik korlátozni Tajvan mozgásterét a nemzetközi színtéren, gazdasági nyomást alkalmaz vele szemben, és gyakran tart hadgyakorlatokat a sziget közvetlen közelében. Az Egyesült Államok a legtöbb országhoz hasonlóan nem tart fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, ugyanakkor hallgatólagosan garantálja a sziget biztonságát a helyi vezetés legnagyobb fegyverbeszállítójaként.