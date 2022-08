Ukrajnai háború

Zelenszkij: nem lesznek tárgyalások, ha Oroszország referendumokat tart Ukrajna elfoglalt térségeiben

Kijev és szövetségesei nem fognak béketárgyalásokba bocsátkozni, ha Moszkva népszavazásokat tart Ukrajna elfoglalt térségeiben az Oroszországhoz való csatlakozásról - jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.



"Ha a megszállók keresztülviszik az álreferendumokat, akkor elzárják magukat a tárgyalások lehetőségétől Ukrajnával és a szabad világgal, amire az orosz félnek valamikor majd nyilvánvalóan szüksége lesz" - hangsúlyozta esti videóüzenetében Zelenszkij.



"Egyre több értesülésünk van arról, hogy a megszállók álreferendumokat akarnak tartani országunk általuk elfoglalt déli részein. Nagyon egyszerű dolgot szeretnék mondani: mindenkit felelősségre fogunk vonni, aki bármilyen módon is segíti a megszállókat ebben az elhatározásukban. Felelni fognak Ukrajna előtt" - jelentette ki az ukrán elnök, akit az UNIAN hírügynökség idézett.



Az UNIAN nyugati hírforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Moszkva által "különleges hadműveletnek" nevezett háború során az orosz hadsereg ellenőrzése alá vont térségekben, Donyeckben, Luhanszkban, Herszonban és Zaporizzsjában terveznek népszavazást az Oroszországhoz csatlakozásról.



Orosz és ukrán tisztségviselők több tárgyalási fordulót is tartottak, ezek azonban március végére zsákutcába jutottak. A felek egymást hibáztatják a párbeszéd megszakadásáért.