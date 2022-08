Bűncselekmény

Molotov-koktélt dobtak Nagydobrony polgármesterének az udvarára - videó

Kárpátalján még ma is alkalmazzák a bandita megfélemlítési módszereket, ezt bizonyítja az is, hogy Molotov-koktélt dobtak a Nagydobronyi kistérség polgármesterének az udvarára - számolt be a Kárpáthír.



A Nagydobronyi kistérség polgármestere augusztus 5-én éppen a családjával volt vendégségben, amikor a szomszédok szóltak neki, hogy valamit bedobtak az udvarába, amitől kigyulladt az ott álló autója.



Nagy Ferenc elmondása szerint, mire hazaért, a tüzet eloltották, kár pedig nem keletkezett. Miután az esetről értesítette a rendőrséget, átnézte az otthonára felszerelt kamerákat, amelyek rögzítették az esetet.



A felvételeken az látszik, hogy egy fiatal férfi Molotov-koktélt dob be a ház udvarába, ami egy robbanásszerű tüzet okozott. A polgármester a Nagydobrony Online Facebook-oldalra feltöltött videójában azt mondja, hogy az elkövető saját magát is felgyújtotta, és égő lábakkal menekült el a helyszínről.



Elmondása szerint a szomszédjainak köszönhető, hogy nem történt tragédia, és a tűz nem terjedt tovább.

A kamerák felvételeit átadta a rendőrségnek, akik szándékos gyújtogatás miatt indítottak nyomozást.