Villámcsapás okozta olaj-infernó Kubában - videók

A kubai kormány a "baráti országok" segítségéért könyörgött, mivel a tűzoltók a péntek esti vihar után már második napja tomboló tűz megfékezésével küzdenek a Matanzas város egyik nagy olajtárolójában.



Hivatalosan csak egy ember halálát erősítették meg, de 17 tűzoltót eltűntként tartottak nyilván szombaton, miután a Matanzas szupertanker bázison hatalmas robbanás történt. Legalább 121 ember megsérült, közülük öten válságos állapotban vannak. Több száz civilt kellett evakuálni a területről.

Due to the heat of the first explosion of an oil tank in Matanzas, Cuba a second tank has also exploded. There are now fears that the fire and explosions will spread to the rest of the oil tanks. pic.twitter.com/HUq1S3FvhC