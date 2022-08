Konfliktus

Amerika hadgyakorlatot tart a kínai határ közelében

Az Indiával közös gyakorlatok állítólag a magaslati hadviselésre összpontosítanak, és a Washington és Peking közötti feszültségek fokozódása közepette zajlanak. 2022.08.07 11:19 ma.hu

Az amerikai és az indiai hadsereg októberben közös gyakorlatot tart a Himalája hegységben, kevesebb mint 100 kilométerre India és Kína vitatott határától - jelentette a CNN. A helyszínt az Egyesült Államok és Kína között Tajvan miatt megnövekedett feszültségek közepette jelentették be, miközben India és Kína összecsapott a hegyvidéki határuk mentén.



A gyakorlatokat október közepén tartják az indiai Uttarakhand államban lévő Auli város közelében - közölte a CNN-nek szombaton az indiai hadsereg egyik tisztje. Auli a Himalája déli lejtőin fekszik, és a gyakorlatok a 3000 méteres magasságban történő hadviselésre összpontosítanak.



Auli mintegy 95 kilométerre található a tényleges ellenőrzési vonaltól, amely egy lazán meghatározott Indiát és Kínát elválasztó határvonal. Bár mindkét fél területet követel a vonal túloldalán, az 1962-es kínai-indiai háború vége óta ez a vonal a két ország közötti de facto határ.



A harcok 2020-ban törtek ki ezen a vonalon, miután Kína tiltakozott az ellen, hogy India utat épített az általa követelt területen. India azt mondta, hogy körülbelül 20 katonát vesztett, míg Kína négyet.



A feszültség azóta is nagy maradt a vonal mentén, India májusban azzal vádolta meg Kínát, hogy hidat épített az általa "illegális megszállás alatt álló" területre.



Az USA és Kína közötti kapcsolatok jelentősen megromlottak Nancy Pelosi képviselőházi elnök e heti tajvani látogatását követően is. Peking a látogatásra nagyszabású hadgyakorlatok indításával, a Tajvanból származó importcsökkentéssel, Pelosi és családja elleni szankciókkal, valamint a Washingtonnal való diplomáciai kapcsolatok megszakításával reagált számos kulcsfontosságú területen.

Bár Tajvan 1949 óta önállóan kormányozza magát, Kína szuverenitást követel a sziget felett. Az Egyesült Államok az Egy Kína-politika keretében elismeri ezt a szuverenitást, de mivel Pelosi az Egyesült Államok legidősebb törvényhozója és Joe Biden elnökkel azonos politikai párt tagja, Peking e politika "súlyos megsértésének" tekintette a látogatást.



Mivel Kína hadgyakorlatai a hétvégén is folytatódtak, John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tisztviselője csütörtökön bejelentette, hogy az Egyesült Államok a következő hetekben "légi és tengeri átkeléseket" fog végrehajtani a Tajvani-szoroson keresztül, miközben az USS Ronald Reagan hordozó csapásmérő repülőgép-hordozó csoport továbbra is a térségben állomásozik.



Miközben mindkét fél feszíti katonai erejét, a Politico pénteken arról számolt be, hogy a kínai védelmi tisztviselők figyelmen kívül hagyják amerikai kollégáik telefonhívásait.



Charles Flynn tábornok, az amerikai csendes-óceáni hadsereg parancsnoka júniusban újságíróknak elmondta, hogy a gyakorlatokon az Egyesült Államok és India légierejének egységei is részt vesznek majd, és "ellensúlyként" és "elrettentő példaként" szolgálnak Kína vitatott határ menti tevékenységével szemben. A közelgő himalájai gyakorlatok egy éves amerikai-indiai gyakorlat részét képezik, amelyet tavaly Alaszkában tartottak.