Diplomácia

Trump szerint Kína álma teljesült be Pelosi tajvani látogatásával

Donald Trump volt elnök elítélte Nancy Pelosi képviselőházi elnököt tajvani látogatása miatt, és "Kína álmának" nevezve az utazását. Trump korábban úgy érvelt, hogy Pelosi látogatása, amely nagyszabású kínai hadgyakorlatokhoz és az Egyesült Államokkal való egyes diplomáciai kapcsolatok megszakításához vezetett, "nagy súrlódásokat és gyűlöletet okoz".



"Megőrült Nancy Pelosi, mégis mi a fenét keresett Tajvanon?" tette fel a kérdést Trump pénteken egy wisconsini kampányrendezvényen. "Ő volt Kína álma. Ő adott nekik ürügyet. Keresték ezt a kifogást, ő pedig megadta. Minden, amihez hozzáér, tudod mi lesz belőle."



Pelosi kedden Tajvanra látogatott, miután Peking többször is figyelmeztette, hogy ennek diplomáciai és katonai következményei lesznek. Bár Tajvan 1949 óta önállóan kormányozza magát, Kína még mindig szuverenitást követel a sziget felett, és a Pelosi látogatásához hasonló magas szintű látogatásokat a tajvani függetlenség hallgatólagos jóváhagyásának tekinti. Az Egyesült Államok az 1970-es évek óta hivatalosan elismeri Peking Tajvan feletti igényét az Egy Kína-politika keretében.



Pelosi látogatását követően Kína nagyszabású hadgyakorlatokat indított, kereskedelmi korlátozásokat vezetett be Tajvannal szemben, szankciókat vezetett be Pelosi és családja ellen, és megszakította a kommunikációt Washingtonnal olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a tengeri biztonság, a határokon átnyúló bűnüldözés és az éghajlatváltozás. Mivel a kínai hadgyakorlatok a hétvégén is folytatódtak, a kínai katonai tisztviselők állítólag nem hajlandóak válaszolni amerikai kollégáik hívásaira.

Hivatali ideje alatt Trump felügyelte az amerikai külpolitika közel-keleti irányba való elmozdulását, a Pentagon 2018-as nemzeti védelmi stratégiája Kínát nevezte meg legfőbb "stratégiai versenytársként", és hivatali ideje nagy részében kereskedelmi háborút folytatott Peking ellen. Amikor 2020-ban a Covid-19 vírus megjelent a kínai Wuhan városában, Trump azonnal "kínai vírusnak" bélyegezte, és később azzal vádolta Kínát, hogy a kórokozóval "elpusztítja a világot".



Míg azonban az amerikai szenátus 50 republikánus képviselőjének több mint fele dicsérte Pelosit, amiért végigcsinálta a látogatást, Trump előzetesen azzal érvelt, hogy ez rossz ötlet volt.



"Mi köze Nancy Pelosinak Kínához és Tajvanhoz, azon kívül, hogy bajt és még több pénzt csináljon a bennfentes kereskedelemmel és információkkal csaló férjének?" - kérdezte az utazás előtt, utalva arra, hogy férje félvezető részvényeket vásárolt, mielőtt a kongresszus sikeresen megszavazta volna az iparág amerikai támogatásáról szóló törvényjavaslatot.



Paul Pelosi azonban veszteséggel adta el ezt a részvényt a szavazás előtt, és szóvivője szerint az eladásról szóló döntést azért hozták, hogy leküzdjék a "félretájékoztatást", amely a vásárlást a szavazással hozta összefüggésbe. Pelosi tagadta, hogy valaha is bennfentes információkat osztott volna meg férjével.



Pelosi Tajvanon tartózkodva találkozott a világ legnagyobb félvezetőgyártójának elnökével is, mivel a vállalat tervezett arizonai gyára várhatóan részesülni fog az amerikai támogatásokból, amint Joe Biden elnök aláírja a törvényt.



"Minden, amihez hozzáér, káoszba, zűrzavarba torkollik és "szarrá" válik" - folytatta Trump. "A kínai zűrzavar az utolsó dolog, amibe bele kellene keverednie... Őrült Nancy csak beleszól, és nagy súrlódásokat és gyűlöletet okoz. Ő egy nagy káosz!!!"