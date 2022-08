Az édességóriás bocsánatot kér Kínától

A Mars Wrigley pénteken bocsánatkérést tett közzé, miután a Snickers szelet egy új fajtáját Dél-Korea, Malajzia és Tajvan "országaiban" elérhetőnek tüntette fel. Peking szerint a vállalat módosította a közösségi médiában közzétett bejegyzéseit, és megerősítette Kína "szuverenitását és területi integritását".



A Mars Wrigley a hónap elején egy sor közösségi médiás hirdetésben népszerűsítette a Snickers új csomagolását, amelyet a dél-koreai BTS fiúzenekar dalszövegei díszítettek. A limitált kiadású csomagolások csak Dél-Koreában, Malajziában és Tajvanon kerülnének a boltok polcaira - magyarázta egy videohirdetés.



A hirdetés gyorsan terjedt a kínai közösségi médiaplatformon, a Weibón, ahol a felhasználók rámutattak, hogy Tajvan a három "ország" egyikeként szerepelt.



Bár Tajvan 1949 óta önmagát kormányozza, Peking szuverenitást követel a sziget felett. Az USA hivatalosan elismeri ezt a szuverenitást (az "Egy Kína" politika), de ettől függetlenül informális kapcsolatokat tart fenn Tajpejjel. A Kína és az USA közötti feszültség jelenleg történelmi mélyponton van, miután Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke a héten ellátogatott a szigetre, amit Peking "az Egy Kína politika súlyos megsértéseként" ítélt el, és nagyszabású hadgyakorlatokkal, Tajvannal szembeni kereskedelmi korlátozásokkal, valamint Pelosi és családja elleni szankciókkal válaszolt.



Kína számos kulcsfontosságú területen is megszakította kapcsolatait az Egyesült Államokkal, többek között az éghajlatváltozás, a tengeri biztonság és más katonai ágazatok terén.



A Weibo-n kirobbant felháborodás közepette a Mars Wrigley pénteken bocsánatot kért, kijelentve, hogy a tajvani nemzetiség bármilyen említését kitörli a reklámkampányából. Zhang Meifang kínai diplomata szerint a vállalat ragaszkodott ahhoz, hogy "tiszteletben tartja Kína nemzeti szuverenitását és területi integritását".



A becslések szerint 1,4 milliárd embernek otthont adó Kína hatalmas piac, és a Mars Wrigley nem az egyetlen globális márka, amely a közfelháborodásra reagálva térdet hajt Peking előtt.



Több tucatnyi vállalat kért bocsánatot a kínai fogyasztóktól az elmúlt években: a Dior, amiért megosztott egy Kína-térképet, amelyből Tajvan kimaradt; a Nemzeti Kosárlabda Liga (NBA), amiért a Houston Rockets menedzsere, Daryl Morey tweetje támogatta a 2019-es hongkongi tüntetéseket; valamint a Swarovski, a Calvin Klein, a McDonalds és a Delta Airlines, amiért Hongkongra vagy Tajvanra független országként hivatkoztak.

Snickers on Fri apologized for marking #Taiwan island as a country, saying local team has verified & aligned the official site&social media accounts to ensure accurate content. Snickers owner Mars Wrigley said it respects #China's natl sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/yDXflMaro0