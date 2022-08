Konfliktus

Több mint 160 rakétát lőttek Gázából Izrael felé, Jeruzsálem egyhetes hadműveletre készül - videó

Ciszjordániában letartóztatták az Iszlám Dzsihád mintegy 20 aktivistáját, köztük az ismert Nadzsah Kabaibát, akit korábban már fogva tartottak izraeli börtönben. 2022.08.06 08:41

Péntek estétől szombat reggelig több mint 160 rakétát lőttek a Gázai övezet katonai szervezetei Izrael felé, Jeruzsálem egyhetes hadműveletre készül - jelentette szombat reggel a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



Éjjel is folytatódtak az Izrael elleni rakétatámadások, de a Vaskupola légvédelmi rendszer a katonai szóvivő szerint kilencvenöt százalékos hatékonysággal működik, sikeresen befogta az izraeli lakott területekre irányzott lövedékeket. A 160-ból mintegy harminc palesztin rakéta a Gázai övezetben ért földet.



A péntek délután bejelentett Hajnalhasadás hadműveletben Izrael az Iszlám Dzsihád terrorszervezet több tucat gázai célpontját lőtte, köztük legkevesebb hat fegyverkészítő műhelyt, két fegyverraktárt, hat megfigyelő állomást és öt rakétakilövő helyet.



Ciszjordániában letartóztatták az Iszlám Dzsihád mintegy 20 aktivistáját, köztük az ismert Nadzsah Kabaibát, akit korábban már fogva tartottak izraeli börtönben. Az őrizetbe vételek során nem történtek sebesülések.

צה"ל ממשיך גם עכשיו לתקוף מטרות טרור של הגא"פ ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/8xJQumN8xv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022

"Ha szükséges, akkor nem Dzsabari lesz az utolsó célpont" - közölte az izraeli hadvezetés, a harcokat péntek délután elindító célzott légicsapásra utalva, amelyben kivégezték Tajszir Dzsabarit, az Iszlám Dzsihád szervezet egyik legfontosabb katonai parancsnokát. Az izraeli támadásokban a Gázai övezetben eddig legkevesebb tíz ember vesztette életét, köztük 2-3 civil, - egyikük egy 5 éves kislány volt, - s legkevesebb 80-an megsebesültek.



Az izraeli légicsapásokban megölték Abdullah Kadomot, az Iszlám Dzsihád páncélelhárító rendszerének vezetőjét is. "Ők ketten (Dzsabarival) álltak a támadásos fenyegetések mögött a Gázai övezetben" - közölte az izraeli hadsereg.



Az övezetet irányító iszlamista Hamász szervezet mindeddig nem avatkozott be a harcokba, nem indított rakétákat. A lap korábbi értesülései szerint Jeruzsálem egyiptomi közvetítéssel megpróbálja megakadályozni a Hamász részvételét.



Viszont két másik szervezet csatlakozott az Iszlám Dzsihádhoz: az övezet harmadik legnagyobb tömörülése, az Ellenállási Bizottságok, amelyet a második intifáda, vagyis palesztin felkelés idején, a kétezres évek elején hoztak létre a Hamász, a Fatah és az Iszlám Dzsihád korábbi tagjai, valamint a Fatah párt gázai fegyveres alakulata, a Suhada al-Aksza.

צה"ל תקף מטרות אמל"ח ועמדת שיגור רקטות נוספת של ארגון הטרור גא"פ



צה"ל ממשיך גם עכשיו לתקוף מטרות טרור של הגא"פ ברחבי רצועת עזה. pic.twitter.com/QoH9Tp6FBi — Israeli Air Force (@IAFsite) August 5, 2022

Az izraeli haderők bejelentették, hogy egyelőre nem folynak tárgyalások az Iszlám Dzsiháddal a harcok beszüntetéséről. "Egyhetes akcióra készülünk" - hangsúlyozta a hadsereg szóvivője. "Ezt határozta meg számunkra a politikai vezetés és a vezérkari főnök" - tette hozzá.



Izraelben gázai rakétatámadásoktól tartva megtiltották a fürdőzést a földközi-tengeri partoknál, s rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be elsősorban a Gázai övezethez közeli térségben. Az övezet közvetlen szomszédságában az óvóhelyeken töltötték a péntekről szombatra virradó éjszakát az izraeliek.



A zsidó ellenzéki pártok támogatásukról biztosították a kormányt és a hadsereget, az arab pártok Közös Listája viszont elítélte az izraeli vezetést a Hajnalhasadás hadművelet megindításáért.



"Az Egyesült Államok szilárdan hisz abban, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát" - írta twitter fiókjában Tom Neides, az Egyesült Államok izraeli nagykövete. "Kapcsolatban állunk különböző felekkel, és nyugalomra szólítunk fel minden érintettet" - tette hozzá.



"Izrael azon dolgozik, hogy megvédje magát és polgárait, és céljának elérése érdekében célzottan és határozottan fog fellépni a terroristák és a terrorizmus elkövetői ellen" - közölte Beni Ganz védelmi miniszter a Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel folytatott megbeszélésen. Ganz operatív információkat adott át a hadműveletről, valamint a Gázai övezet békéjének és stabilitásának helyreállítására tett erőfeszítésekről.



Izrael péntek délután Hajnalhasadás néven indított hadműveletet a Gázai övezetben az Iszlám Dzsihád ellen, mert a terrorszervezet több napja megtorlással fenyegetőzött, miután ezen a héten letartóztatták egyik magas rangú ciszjordániai tisztviselőjét, Bassam al-Szaadit.



Izrael az utóbbi négy napban a fenyegetések miatt utakat zárt le az övezethez közeli területeken, és "különleges helyzetet" hirdetett óvatossági rendszabályokkal a helyi civil lakosság számára.



Izrael és Egyiptom 2007, a Hamász dzsihadista mozgalom hatalomátvétele óta tartja szigorú blokád alatt a 2,3 millió palesztin lakta övezetet, ahol a lakosság szegénységben és munkanélküliségben él.



Az izraeli hadsereg kedden lezárta a határátkelőket, így az izraeli munkavállalási engedéllyel rendelkező gázaiak ezrei rekedtek a lakóhelyükön. A határzár miatt lassult a gázai erőmű működéséhez szükséges dízel szállítása is. A létesítmény igazgatója csütörtökön figyelmeztetett, hogy üzemanyag híján leállhat az egyetlen villamoserőmű.



Izrael és a Gázai övezet fegyveres szervezetei között több háború is volt, a legutóbbi 2021 májusában. A tizenegy napos háborúban 260 palesztin - közöttük számos fegyveres -, valamint 13 izraeli, közöttük egy katona halt meg a helyi hatóságok szerint.