Konfliktus

Lavrov felszólalt az USA világuralmi törekvéseiről

Washington azon kísérletei, hogy befolyását a világ egyre több területére terjessze ki, kudarcra vannak ítélve - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken.



"Amerikai kollégáink megengedő magatartást tanúsítanak maguknak a nemzetközi ügyekben, minden alkalommal, amikor új helyeken próbálják érvényesíteni dominanciájukat" - mondta Lavrov a Kambodzsa fővárosában, Phnom Penhben tartott kelet-ázsiai csúcstalálkozón a kínai kollégájával, Vang Jivel folytatott találkozóján.



"Az amerikaiak olyan irányt vettek fel, hogy elnyomnak minden függetlenséget" - erősködött Oroszország vezető diplomatája.



"De aki követi tetteiket, megérti annak a politikának a hiábavalóságát, amely szerint csak szemet lehet hunyni egy helyzet, egy, az USA által teremtett válság felett, és elvárni, hogy ott minden többé-kevésbé rendben legyen" - mondta.



Lavrov az ukrajnai konfliktust és a Tajvan körüli jelenlegi válságot említette az USA vakmerő politikájának példájaként.



"Úgy döntöttek, hogy Ukrajnát fenyegetéssé teszik Oroszország számára, és hosszú éveken át figyelmen kívül hagyták a kijevi rezsim rasszista politikáját, amely mindent elpusztít, ami orosz... megsértették az oszthatatlan biztonság elveit, amelyeket a legmagasabb szinten aláírtak, és amelyeket egyszerűen lábbal tiportak" - magyarázta.



Moszkva a kijevi hatóságok által a Donbászban az orosz ajkúak üldözésére és az Egyesült Államok arra irányuló törekvésére, hogy Ukrajnát NATO-taggá tegyék, a fő okok közé sorolta, hogy február végén háborút indítottak a szomszédos országban.



"Hasonlóképpen, Nancy Pelosi amerikai házelnök tajvani látogatása esetében is figyelmen kívül hagyták az amerikaiak saját elveiket, amelyeket nyilvánosan hirdettek" - mutatott rá az orosz külügyminiszter.



Pelosi, aki a harmadik az amerikai elnöki tisztségért folyó versenyben, kedden és szerdán Tajvanon állt meg, Kína heves tiltakozása ellenére, amely az önrendelkező szigetet saját területének részének tekinti.



A lépés hatására Peking az eddigi legnagyobb hadgyakorlatot indította Tajvan körül, és kereskedelmi korlátozásokat vezetett be a 23,5 milliós szigetre. Pénteken a kínai külügyminisztérium bejelentette, hogy a házelnök és családja is szankciókat kap.



A Lavrovval folytatott megbeszélések után Vang "vulgáris komédiának" minősítette Pelosi útját, amely "súlyos következményekkel" jár Washington számára.



Az amerikai házelnök cselekedetei "az Egy Kína-politika súlyos megsértése", valamint az ország szuverenitásának és területi integritásának megsértése - mondta a kínai külügyminiszter.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter, aki szintén részt vesz a kelet-ázsiai csúcstalálkozón, azt állította, hogy Pelosi látogatása békés volt, és nem jelenti azt, hogy Washington feladja az Egy Kína politikához való ragaszkodását.



"Semmi sem indokolja Peking ilyen kemény válaszlépését a fejleményre" - mondta Blinken, és felszólította a kínai hatóságokat, hogy "hagyjanak fel ezekkel az akciókkal".