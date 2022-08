Katasztrófa

Újabb csapás érte a robbanásban megsérült bejrúti kikötőt - videók

Négy gabonasiló omlott össze a libanoni Bejrút kikötőjében csütörtökön. Az 50 méteres építmények több hete égtek, és a múlt hónap végén omlottak össze.



A közösségi médiában megosztott videofelvételek rögzítették azt a pillanatot, amikor a szerkezetek a földre zuhantak, füst-, por- és törmelékfelhőt küldve a levegőbe.



A tornyosuló épületek összeomlása napra pontosan két évvel azután történt, hogy egy hatalmas robbanás 190 ember halálát okozta, további 6000-et megsebesített, és a város nagy részét elpusztította. A robbanásért egy helytelenül tárolt ammónium-nitrát készletet okoltak, és az incidens következményei megbuktatták az ország kormányát, romba döntötték a gazdaságot, és veszélyeztették az élelmezésbiztonságot.



A silók már napok óta billegtek, és Emmanuel Durand francia építőmérnök szerdán a L'Orient Today libanoni hírportálnak azt mondta, hogy a következő órákban "bármikor" bekövetkezhet az összeomlás. A kikötői dolgozókat már napok óta evakuálták a környékről, és a silók közelében lévő utakat lezárták.

BREAKING - a second section of the Beirut port grain silos just collapsed. pic.twitter.com/kvQFpGmv60 — Sally Abou AlJoud | سالي (@JoudSally) August 4, 2022

Az építmények már több hete égnek, a hatóságok a nyári hőségben megerjedt gabonát okolják a tűzért. A lángok közepette ugyanabban a tömbben négy siló már a múlt héten összeomlott, nyolc azonban még állt. Egy szomszédos, 16 silóból álló blokk nem mutatta a dőlés jeleit - közölte Durand egy korábbi frissítésben.



A 2020-as robbanással kapcsolatos vizsgálat december óta megrekedt, jelentette az AP a vizsgálat alatt álló tisztviselők jogi kifogásaira hivatkozva. A robbanás miatt eddig senkinek sem kellett jogi következményekkel számolnia, és a legutóbbi összeomlás pillanatában több százan vettek részt egy tiltakozó felvonuláson, hogy felelősségre vonást követeljenek.

More Beirut silos collapse as Lebanon marks two years since the blast, with a cloud of smoke and dust eerily similar to that from the explosion rising into the sky. pic.twitter.com/ujwEWIvwNB — Timour Azhari (@timourazhari) August 4, 2022

Latest: Another 2 silos in Beirut port have just collapsed on the 2nd anniversary of the Beirut blast- 10 silos are still left firefighters just told me. — Bel Trew (@Beltrew) August 4, 2022