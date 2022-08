Katasztrófa

Erdőtüzet okozott Berlinben egy rendőrségi telepen történt robbanás

Az évtizedek óta a legsúlyosabb aszállyal küszködő Grünewald nevű erdőben nagyjából másfél hektáron pusztítanak a lángok. 2022.08.04 19:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Erdőtüzet okozott Berlinben csütörtökön egy rendőrségi tűzszerészeti telepen történt robbanás.



Az évtizedek óta a legsúlyosabb aszállyal küszködő német főváros délnyugati részén fekvő, Grünewald nevű erdőben nagyjából másfél hektáron pusztítanak a lángok.



A telepen a Berlinben és térségében építkezések, közúti és vasúti felújítások során gyakran előbukkanó második világháborús robbanószerkezetek és lefoglalt pirotechnikai eszközök hatástalanításával foglalkoznak.



Több tonna robbanóanyagot és húsz nagyméretű második világháborús bombát is tárolnak a helyszínen. Ezeken a robbanószerkezeteken nincs detonátor, de a bennük lévő anyag magas hőmérsékleten gyúlékony - emelte ki beszámolójában a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság.



A szerencsétlenség okáról egyelőre azt állapították meg, hogy egy pirotechnikai felszerelések tárolására használt konténer és egy nagyméretű bomba is hozzájárult a tűzhöz, amely a telepről átterjedt a kiszáradt erdőre.



A robbanásveszély miatt a helyszín nehezen megközelíthető, helikoptereket sem lehet bevetni, így páncélozott rendőrségi vízágyúkkal igyekeznek megfékezni a tüzet, és a hadsereg (Bundeswehr) tEODor (telerob Explosive Ordnance Disposal and observation robot, vagyis a telerob nevű cég által gyártott robbanószer-mentesítési és megfigyelő robot) nevű távirányítású lánctalpas robotjával próbálják felmérni a helyzetet.



Az erdőn áthaladó autópályát és vasútat lezárták. Lakott terület nincs veszélyben. A hatóságok szerint valószínűleg péntek kora reggelre oltják el a tüzet.