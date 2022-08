Illegális bevándorlás

A határok védelmét szorgalmazta Matteo Salvini a lampedusai migránstáborban

A 350 főt befogadni képes táborban Matteo Salvini érkezésekor hatszázan voltak, miközben az előző napokban több mint kétezren. 2022.08.04 18:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ha a jobbközép nyeri a szeptemberi parlamenti választásokat, a következő olasz kormány ismét ellenőrizni és védeni fogja a határokat Matteo Salvini volt belügyminiszter, a Liga párt vezetője szerint, aki Lampedusa migránstáborába látogatott csütörtökön.



Matteo Salvini közösségi oldalán élőben közvetítette a dél-olaszországi szigeten működő migránsközpontban tett látogatását.



Ugyanott válaszolt az újságírók kérdéseire is: hangoztatta, hogy érkezése előtt a jelenlegi belügyminiszter, Luciana Lamorgese több száz embert szállíttatott el a táborból. A 350 főt befogadni képes táborban Matteo Salvini érkezésekor hatszázan voltak, miközben az előző napokban több mint kétezren.



"Lamorgese megpróbálta elrejteni a kamerák elől a migránsokat, még az embercsempészek elkobzott hajóit is gyorsan eltüntették a sziget kikötőjéből" - mondta Salvini.



A Liga vezetője - aki 2018 és 2019 között volt belügyminiszter - a Lampedusán működő migránsközpontot "Olaszország és Európa szégyenének" nevezte. Elmondta, hogy a helyhiány miatt a bevándorlókat a földön helyezik el, nincsen elegendő mellékhelység, nem tudnak megfelelő egészségügyi ellátást biztosítani, és a tábor tisztítása sem felel meg a "minimális higiéniai követelményeknek".



Matteo Salvini kijelentette, hogy ha szeptember 25-én a Liga, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) és a jobbközép Forza, Italia! (FI, magyarul Hajrá, Olaszország) pártkoalíció nyeri a választásokat, az új kormány célként tűzi ki "a határok ismételt ellenőrzését és védelmét, valamint azt, hogy tényleg azt tartsák menekültnek, aki háború miatt menekül, akik a jelenlegi érkezők töredékrészét képviseli". Kifejtette, befogadást biztosítanak azoknak, akik jogosultak a menedékkérelemre, és számukra méltó elhelyezést kell garantálni.



"Olaszország azonban nem lehet Európa menekülttábora. Szeptember 25-én az olaszok búcsút mondhatnak Lamorgesének" - tette hozzá Salvini.



Megjegyezte, hogy júliusban többen kötöttek ki Lampedusa szigetén, mint 2019-ben az egész évben, amikor csaknem 12 ezren érkeztek. Hozzátette, hogy a 2021-ben benyújtott majdnem 53 ezer menedékkérelem 15 százalékát fogadták el, vagyis ennyien bizonyultak "igazi menekültnek".



Korábban a jelenlegi belügyi államtitkár, Nicola Molteni, a Liga politikusa úgy nyilatkozott, hogy ha a jobbközép megnyeri a szeptemberi választásokat, ismét életbe léptetik a Salvini nevével fémjelzett migrációs-biztonsági törvényeket, melyek 2018-ban "csökkentették az útnak indulások és a tengerbe veszett emberek számát is". A 2019-es kormányváltáskor a migránsokkal érkező civilhajók kikötését is tiltó migrációs törvényeket eltörölték.

A belügyminisztérium csütörtöki adatai szerint az év eleje óta több mint 42 ezer migráns érkezett a tavalyi év ugyanezen időszakában mért, valamivel több mint 30 ezerhez képest. Az utóbbi egy hét alatt több mint ezren érkeztek civilhajók fedélzetén: utolsóként a francia felségjelzésű Ocean Viking a campaniai Salerno kikötőjében kötött ki csaknem négyszáz bevándorlóval, közülük ötvenen bizonyultak koronavírusosnak.



A felmérésekben a jobbközép koalíció legnagyobb pártját, az Olasz Testvéreket vezető Giorgia Meloni szerdán nem zárta ki, hogy Matteo Salvini lehet ismét a belügyminiszter, de Meloni az hangoztatta, hogy a miniszteri székekről az esetleges győzelem után döntenek.



Matteo Salvini utoljára 2020 júliusában járt Lampedusa szigetén. Akkor a baloldali Salvatore Martello volt a polgármester, akit idén júniusban a Ligához közeli Filippo Mannino váltott.