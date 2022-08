Franciaország

Letétet követel a Mont Blanc hegymászóitól temetési és mentési költségekre egy francia polgármester

Az esetleges temetési és mentési költségek fedezését szolgáló 15 ezer eurós (hatmillió forint) letétet követel egy francia település polgármestere a hegymászóktól, miután több tucat önjelölt alpinista vágott neki a Mont Blanc csúcsára vezető útnak dacára a figyelmeztetéseknek - jelentette csütörtökön a The Guardian című brit lap online kiadása.



Saint-Gervais-les-Bains-ből indul a Gouter-útvonal Európa legmagasabb csúcsára, amelynek megmászására a hatósági figyelmeztetések ellenére tucatjával vágnak neki a vállalkozó szelleműek.



Az intézkedést bevezető Jean-Marc Peillex helyi polgármester ugyanakkor orosz rulettnek nevezte a vakmerőséget. Tételesen levezetve a letétből tízezer euró a mentési költségeket, ötezer pedig az esetleges temetést fedezné.



A helyi túravezetők július közepe óta felfüggesztették tevékenységüket a mindenki számára hozzáférhető útvonalon a kőomlások fokozott veszélye miatt. A helyi közigazgatási szervek pedig arra intették az embereket, hogy kerüljék el a térséget. A tartós hőhullám ráadásul még veszélyesebb körülményeket teremtett a hegyen.



Peillex szerint önjelölt alpinisták tucatjai fittyet hánytak a figyelmeztetésre. Beszélt arról is, hogy öt román turista rövidnadrágban, sportcipőben és szalmakalappal akart nekivágni a hegycsúcs megmászásának, de még időben visszafordították őket a hegyi rendészek.



"Az emberek halállal a hátizsákjukban akarnak helyet mászni. Akkor előlegezzék meg a mentési és temetési kiadásokat, mert az elfogadhatatlan, hogy a francia adófizetőknek kelljen állniuk a számlát" - fogalmazott a polgármestertette hozzá.



Az utóbbi húsz évben a Gouter-útvonalon több mint száz ember halt meg.



A csúcsot a Ratti-útvonalon is el lehet érni a Mont Blanc olasz oldaláról Courmayeur felől, de ezt az ösvényt kevésbé használják.



Roberto Rota, Courmayeur polgármestere közölte, hogy nem tervezi korlátozni a hegycsúcs megmászását, letét követelését szürreálisnak nevezte. Azt mondta, a hatóságok legfeljebb figyelmeztethetik az embereket az útvonalakon uralkodó nehéz körülményekre.



A hegyvidéki tevékenységek biztonságának kérdése fokozottan előtérbe került az idén nyáron a hőhullám és a Marmolada északi lejtőjén bekövetkezett jégomlás miatt, amely tizenegy ember életét követelte július elején. Az észak-olaszországi Dolomitok legmagasabb hegycsoportja településeinek polgármesterei biztonsági megfontolásokból lezárták a térséget, de hegymászók ennek ellenére megpróbálkoztak a tilalom kijátszásával. A Monte Cervinóra vezető ösvényt például csütörtökön ideiglenesen le kellett zárni, miután tizenhárom hegymászót mentettek ki egy földcsuszamlás nyomán.