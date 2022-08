Kína megfogadta, hogy megbünteti a jogsértőket

Kína vezető diplomatája "teljes bohózatként" ítélte el Nancy Pelosi amerikai házelnök tajvani látogatását, és arra figyelmeztetett, hogy aki "megsérti" Pekinget, az következményekkel számolhat.



Wang Yi külügyminiszter szerdán egy kambodzsai találkozó alkalmával újságíróknak nyilatkozva elítélte Pelosi szigetre utazását, és provokációnak minősítette az utat, mivel Peking Tajvant saját területének részének tekinti.



"Ez egy teljes bohózat. A 'demokrácia' álcája alatt az Egyesült Államok megsérti Kína szuverenitását" - mondta, hozzátéve, hogy "ezek a perverz akciók nem változtatják meg az Egy Kína elvéről szóló nemzetközi konszenzust, sem azt a visszafordíthatatlan történelmi tendenciát, hogy Tajvan visszatér az anyaországhoz".



"Aki a tűzzel játszik, az el fog pusztulni tőle, aki pedig megsérti Kínát, azt meg fogják büntetni."



Pelosi látogatása kemény választ váltott ki a kínai tisztviselőkből, akik többször is elítélték az alacsonyabb szintű delegációk korábbi látogatásait.



Peking a sziget körül rendezett nagyszabású hadgyakorlatokkal válaszolt elsőként, amelyek a hírek szerint "közös" blokádgyakorlatot, tengeri támadási, szárazföldi és légi harci gyakorlatot, valamint fejlett fegyverek, például a kínai hiperszonikus DF-17 rakéta bemutatását is magukban foglalják.



Miközben az Egyesült Államok hivatalosan elfogadja Peking "Egy Kína" elvét, amely szerint Tajvan a Kínai Népköztársaság része, hosszú ideje a szándékos kétértelműség politikáját folytatja a szigettel szemben, az évek során számos "védelmi célú" fegyvereladást hagyott jóvá Tajpejnek, miközben tartózkodott minden hivatalos biztonsági kötelezettségvállalástól. Hivatalba lépése óta azonban Joe Biden amerikai elnök olyan nyilatkozatokat tett, amelyek ellentétesek ezzel az állásponttal, és még azt is kijelentette, hogy az amerikai csapatok megvédik a szigetet bármilyen jövőbeli kínai támadástól, bár a Fehér Ház tisztviselői gyorsan visszavonták ezeket a megjegyzéseket.

