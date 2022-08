Bűnügy

Kenyában elfogtak egy állati testrészek csempészésével gyanúsított hírhedt bűnözőt

Egymillió dolláros (389 millió forint) nyomra vezetői díj kitűzése nyomán Kenyában elfogtak egy hírhedt bűnözőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy vadon élő állatok testrészeinek tiltott kereskedelmével és kábítószerkereskedelemmel foglalkozó nemzetközi bűnszervezet tagja - közölte szerdán a BBC hírportálja a helyi rendőrségre hivatkozva.



Az Abu Khadi álnéven is ismert Abdi Hussein Ahmedet kedden vették őrizetbe a központi fekvésű Meru megyében egy lakossági bejelentés nyomán.



Május végén az Egyesült Államok a kenyai hatóságokkal közösen egymillió dolláros díjat tűzött ki olyan információkért cserébe, amelyek Ahmed és egy másik gyanúsított, Badru Abdul Aziz Saleh elfogásához vezetnek. Salehet egy héttel később sikerült őrizetbe venni.



2019-ben New Yorkban egy bíróságon Ahmed ellen vádat emeltek kábítószer- és vadon élő állatok testrészeinek csempészete miatt. A vádlottak padján három másik férfival osztozott. Őket azzal vádolták, hogy szövetkeztek mintegy hétmillió dollár értékű elefántagyar és orrszarvútülök csempészésére Kenyából, Ugandából, a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Guineából, Mozambikból, Szenegálból és Tanzániából.



A hatósági intézkedések ellenére továbbra is magas a kereslet az orrszarvútülkök iránt, ami az illegális vadászatot ösztönzi, és ezzel a állatok létét fenyegeti. A hagyományos kínai orvoslásban az orrszarvútülök feltételezett - sosem igazolt - potencianövelő hatása miatt számít értékes alapanyagnak.