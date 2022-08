Nő a feszültség: Kína blokád alá vonja Tajvant

A védelmi minisztérium kijelentette: válaszolni fognak minden olyan lépésre, amely sérti Tajvan területi szuverenitását - írja a BBC.



Kína és Tajvan közötti feszültség az elmúlt napokban fokozódott, miután Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke Kína egyre erősödő figyelmeztetései közepette a szigetre látogatott, miután a Kínai Népköztársaság hadgyakorlatba kezdett a Tajvanhoz közeli Fucsien tartományban, az Egyesült Államok pedig hadihajókkal vonult fel a Csendes-óceánon.



A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg bejelentette, hogy csütörtök és vasárnap között gyakorlatozik Tajvan körül éles lőszerekkel, hasonlóan az 1996-os szoros körüli válsághoz, melyhez hat, nagyméretű tilalmi zónát hozott létre. Azonban a hat zónából ezúttal három Tajvan húsz kilométeres határán belül van, amire eddig nem volt példa.



A tajvani védelmi minisztérium az ENSZ-egyezmények megsértésének nevezte a lépést, és elmondta, hogy a gyakorlatban ezzel légi és tengeri blokád alá vonják a szigetet.



A tajvani kormány elítélte a kínai hadgyakorlatot, és közölték, hogy Kína ezzel gyakorlatilag behatol az ország felségterületére.



A BBC szerint, ha Kína hajókat vagy repülőgépeket vezényel ezekre a területekre, az felérne a sziget elleni invázióval, hiszen Tajvan kénytelen lenne megvédeni saját felségvizeit.



Az eszkaláció lehetőségét tovább súlyosbítja, hogy négy amerikai hadihajó, köztük egy repülőgép-hordozó is a sziget közelében tartózkodik. Hivatalos indoklás szerint rutinbevetésen vesznek részt.

It seems that the main response from mainland #China to the arrival of Nancy Pelosi in #Taiwan could be a series of air and sea live fire military exercises over several days all round the island. See map below... pic.twitter.com/PZVo8rokGX