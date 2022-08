Állati

Egy pónilovat választottak meg polgármesternek Angliában

Egy sörkedvelő pónit neveztek ki polgármesternek az angliai Devon megyében található Cockingtonban - írja a 24.hu.



Patricket már régóta a poszt titkos esélyesének tartották. A póni nem hangzatos választási ígéretekkel tudott nyerni, mindössze azzal, hogy nagyon szereti a sört.



A shetlandi póni rendszeres vendég egy helyi pubban, ahol igencsak megszerette az ír stoutot. A Drum Inn nevű kocsmában még egy külön területet is elkerítettek Patricknek, ahol nyugodtan tudott pihenni, legelgetni.



Patrick akkor vált híressé, amikor gazdája, Kirk Petrakis elvitte a The Drum Innbe, hogy megpróbálja picit szocializálni a koronavírus-járvány alatt.



Később rendszeresen megjelenik a gazdájával, "kikéri" a saját Guinnessét, és nyugodtan elkortyolgatja, még répát is adnak neki sörkorcsolya gyanánt.



Patrickből hamar helyi látványosság lett, annyira, hogy a lakók petíciót is indítottak, hogy válsszák meg a falu polgármesterének.



A kezdeményezést többszázan írták alá, aminek eredményeként a póni múlt héten Cockington nem hivatalos polgármestere lett.

Patrick "beiktatására" egy helyi képviselő, Kevin Foster is elment.



"Patrick történelmet írt azzal, hogy ő lett az első póni polgármester az Egyesült Királyságban!" - dicsérte Foster.



Patrick azonban nem mondott köszönőbeszédet, ami nem meglepő, elvégre mégiscsak egy póni.



Az állat hamar megtapasztalhatta, hogy milyen mocskos terület a politika. A Mirror azt írja, hogy a helyi tanács nemrég meghozott döntése szerint nem legelhet a pub kertjében, amíg azt legelővé nem minősítik át. A Drum Inn személyzete nem volt boldog, hogy valaki feljelentette a pub büszkeségét, de tulajdonképpen minden helyi felháborított a döntés.



A Torquayben élő Patrick Cain ezért egy újabb petíciót indított, hogy engedjék vissza a pónit a kertbe.



Patrick mindenesetre tovább dolgozik, amikor nem a pubok népével konzultál, rendszerint kórházakban és iskolákban tesz látogatásokat, mint terápiás póni, ezzel tovább növelve a népszerűségét. Patrick sokszor élő bejelentkezésekkel is próbálja meghálálni a választói bizalmát.