Konfliktus

Pelosi tajvani útját az USA konfliktus kirobbantására tervezte - elemzők

Az amerikai házelnöknő katonai kísérettel tett látogatása a szigetre Peking ellenkezése ellenére olyan, mintha Kína csapatokat küldene Puerto Ricóba. 2022.08.02 17:28 MTI

Magas rangú amerikai tisztségviselők jelentőségtelennek minősítették Nancy Pelosi képviselőházi elnök esetleges tajvani látogatását, és kijelentették, hogy ha Kína fellép ellene, az ebből eredő konfliktus Peking hibája lesz. Tim Anderson kutató azonban elmondta, hogy a lépés előre megtervezett provokációnak tűnik, amelynek célja egy nagyobb konfrontáció kiváltása Kínával.



"Azt mondják, hogy 'ez Kína háborúja', ahogy azt mondták, hogy Ukrajna Oroszország háborúja" - mondta, utalva Moszkva sikertelen próbálkozására, hogy biztonsági garanciákat kapjon az Egyesült Államoktól, mielőtt február végén katonai támadást indított volna szomszédja ellen.



Anderson, aki egy antiimperializmus-kutatásokat népszerűsítő szakember, a Centre for Counter Hegemonic Studies (Hegemóniai Elleni Tanulmányok Központja) vezetője, Pelosi útját nyilvánvaló amerikai trükknek tartja. Egyes amerikai politikusok "irigységet" éreznek Kína felemelkedése miatt, és hajlandóak feláldozni minden olyan előnyt, amelyet Amerika az országgal folytatott kereskedelemből élvez, hogy megpróbálják aláásni Pekinget - mondta.



Pelosi "katonai kísérettel megy oda, több nagy hadihajó is vele tart" - jegyezte meg, utalva az amerikai haditengerészetnek a kongresszusi küldöttség biztonságát szavatolni hivatott bevetésére.



Tekintettel arra, hogy Washington hivatalosan elismerte Tajvant Kína részeként, a lépés kínai területre való "katonai behatolásnak" tekinthető - vetette fel Anderson.



"Képzeljük el, ha a kínai hadsereg bemenne Puerto Ricóba vagy az amerikai területek valamelyikére. Ez elfogadhatatlan, és nem mondhatom, hogy bármi jó származna belőle" - mondta.



Még nem tudni, hogy Kína hogyan reagál Pelosi útjára, de a riasztóbb előrejelzések, miszerint nyílt ellenségeskedés tör ki a két nemzet között Tajvan miatt, valószínűleg nem válnak valóra - mondta Andrew Leung hongkongi Kína-stratéga.



"Kína nem bízik 100 százalékosan abban, hogy legalább néhány évig [katonailag] érvényesülni fog Tajvan felett" - mondta, a kínai katonai hatalomról szóló közelmúltbeli értékelésekre hivatkozva. Az amerikai Kína-ellenes politikusok abban reménykedhetnek, hogy Peking "valami meggondolatlanságot" tesz majd válaszul Pelosi útjára, de a kínai kormány nem dőlne be ennek - mondta Leung.



Mind Kína, mind az Egyesült Államok érzékeny hatalomváltáson megy keresztül idén - mutatott rá -, így egyik kormány sem akar lövöldözős háborút, és mindkettő politikai pontokat szeretne szerezni azzal, hogy keményen játszik a másikkal. Pelosi különösen a házelnöki posztot kockáztatja, ha az amerikai időközi választások miatt a Demokrata Párt elveszíti többségét a képviselőházban, így személyes érdeke lehet, hogy Kínát piszkálja - mondta a szakértő.