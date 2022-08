Konfliktus

Kína reagált Pelosi tajvani landolására

"Ez súlyosan sérti az "egy Kína" elvét és a három kínai-amerikai közös egyezmény rendelkezéseit. Súlyos hatással van a kínai-amerikai kapcsolatok politikai alapjaira, és súlyosan sérti Kína szuverenitását és területi integritását" - áll a kínai külügyminisztérium közleményében.



A vezető tisztviselő látogatása "aláássa a Tajvani-szoroson átívelő békét és stabilitást, és súlyosan rossz jelzést küld a "Tajvan függetlenségét" szorgalmazó szeparatista erőknek" - tette hozzá a minisztérium, és arra szólította fel Washingtont, hogy "ne menjen tovább a rossz és veszélyes úton".



Kína határozottan ellenzi és szigorúan elítéli ezt, és komoly diplomáciai lépést és határozott tiltakozást intézett az Egyesült Államokhoz.



A minisztérium egyúttal nem részletezett "intézkedésekre" is figyelmeztetett, amelyeket Peking Pelosi látogatásának fényében készül meghozni, egyenesen Washingtonra hárítva a lehetséges következményeket.



"Kína minden bizonnyal minden szükséges intézkedést meg fog tenni szuverenitásának és területi integritásának határozott védelmére válaszul az amerikai házelnök látogatására. Az ebből eredő minden következményt az amerikai félnek és a "Tajvan függetlenségét" szeparatista erőknek kell viselniük" - áll a közleményben.



A látogatásával kapcsolatos napokig tartó bizonytalanságot követően Pelosi kedden késő este landolt a szigeten, annak ellenére, hogy Peking többször is figyelmeztetett a látogatás ellen. A Peking által Kína szerves részének tekintett szigetország nem szerepelt a házelnök ázsiai körútjának hivatalos úti céljai között, amelyen Szingapúr, Malajzia, Dél-Korea és Japán is szerepel.