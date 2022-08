Ukrajnai háború

Két HIMARS és egy Harpoon rakétaindító megsemmisítéséről számolt be az orosz katonai szóvivő

Az ütegelhárítási művelet keretében a donyecki régióban megsemmisítettek egy ukrán tüzérségi üteget, hat szakaszt, és nyolc Grad rakétavetős szakaszt, a légvédelem pedig lelőtt tíz ukrán drónt. 2022.08.01 15:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Harkivban két amerikai HIMARS föld-föld, Odesszánál pedig egy Harpoon hajóelhárító rakétaindítót semmisített meg az orosz hadsereg - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hétfői hadijelentést ismertetve.



A tábornok szerint a HIMARS rakétasorozatvetőket nagypontosságú csapás a harkivi energetikai gépgyár területén semmisítette meg. Ugyanitt 53 ukrán "nacionalista" és külföldi "zsoldos" is életét veszítette a szóvivő szerint.



Mint mondta, Harkiv közelében az orosz légierő precíziós fegyverei az ukrán 92. gépesített dandár ideiglenes telepítési pontját is eltalálták. Innen mintegy kétszáz "nacionalista" elestéről és hét páncélozott jármű elpusztulásáról számolt be.



Konasenkov azt állította, hogy az ukrán 93. gépesített dandár Harkivnál, a 128. hegyi rohamdandár pedig Zaporizzsjánál súlyos veszteségeket szenvedett, emiatt a katonák tömegesen hagyják el állásaikat és dezertálnak Ukrajna más régióiba.



Az orosz harcászati légierő gépei, valamint a rakéta- és tüzérségi csapatok két lőszerraktárra valamint 239. élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra mértek csapást. Az Odessza megyei Veliki Dalnik település közelében megsemmisült egy amerikai Harpoon hajóelhárító rakétaindító. Az ütegelhárítási művelet keretében a donyecki régióban megsemmisítettek egy ukrán tüzérségi üteget, hat szakaszt, és nyolc Grad rakétavetős szakaszt, a légvédelem pedig lelőtt tíz ukrán drónt.



Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta összesen 261 repülőgépet, 145 helikoptert, 1659 drónt, 361 légvédelmi rakétarendszert, 4215 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 778 rakétasorozatvetőt, 3234 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 4621 különleges katonai járművet veszített.



A minisztérium megerősítette, hogy a Sierra Leone-i zászló alatt közlekedő, kukoricát szállító Razoni hajó az ukrán kikötőkből történő biztonságos gabona- és élelmiszerszállításról szóló megállapodás keretében elhagyta Odessza kikötőjét. A rakománynak a tervek szerint kedden kell majd Isztambulba érnie.



A helyi hatóságok szerint az ukrán tüzérség hétfőn tovább lőtte a szakadár "Donyecki Népköztársaság" településeit. A csapások következtében az elmúlt egy nap alatt egy civil életét vesztette, kilenc pedig megsebesült.



A RIA Novosztyi orosz hírügynökség közölte, hogy az orosz hadsereg a megszállt dél-ukrajnai Herszon megyében pontonkomp-átkelőt létesített a Dnyeper folyón az antonovkai híd közelében, amelyet ukrán rakétatalálatok miatt lezártak.