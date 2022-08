Katasztrófa

Ellenőrzés alatt a nyugat-csehországi erdőtűz területe

A tűzoltóságnak sikerült a hét végén ellenőrzése alá vonni a nyugat-csehországi Ceské Svycarsko (Cseh Svájc) Nemzeti Parkban több mint egy hete pusztító erdőtűz egész területét - közölte Milan Rudolf, a cseh tűzoltóság regionális szóvivője hétfőn Ústí nad Labemben.



A szóvivő szerint az erdőtűz terjedése a hét végén megállt, a tűzoltóság megerősítette a műszaki eszközök bevetését, sikerült néhány helyen ideiglenes víztárolókat kialakítani és hétfőtől 150-nel 930-ra növelik a bevetett tűzoltók számát.



"A tűzoltók nagyon nehéz terepen dolgoznak, a bevetett egységeket gyakran kell cserélni, ezért van szükség még több emberi erőre" - mutatott rá a szóvivő.



Roman Vyskocil, Ústí régió tűzoltóparancsnoka a közszolgálati televízióban hétfő délelőtt pontosította az erdőtűz által érintett területek nagyságát is. Vyskocil szerint a tűz mintegy 1060 hektáron pusztította el az Nemzeti Parkot, a tűzoltóságot azonban jóval nagyobb területen, mintegy 3600 hektáron kellett bevetni, s ezt kellett ellenőrzés alá vonni. A hét végén ezt a bevetési területet sikerült 2860 hektárra mérsékelni.



A tűzoltóparancsnok azt mondta: a helyzet jelenleg stabilizáltnak tekinthető, az erdőtűz nem terjed tovább, s a tűzoltóság műszaki eszközök és emberi erők masszív bevetésével fokozatosan likvidálni akarja az összes tűzfészket.



"A hagyományos technika masszív bevetése mellett a tűzoltásban eddig hat helikopter és öt repülőgép vett részt. A németek hétfőtől öt helikoptert küldenek a segítségünkre" - mondta Milan Rudolf újságíróknak.



Az erdőtűz miatt a régió öt településéről mintegy ötszáz embert telepítettek ki. Két településre hétfőn visszatérhetnek az emberek, míg három továbbra is zárva van. Az elhagyott házakat a rendőrség és a tűzoltóság felügyeli.



Továbbra is zárva van a Hrensko cseh-német határátkelő. A nemzeti park szintén zárva van.