Amerikai politikus - Ukrajna nem Amerika dolga

Ann Coulter konzervatív amerikai írónő azt állította, hogy az Egyesült Államoknak és Nagy-Britanniának "megvan a saját problémája", és nem kellene törődniük Ukrajnával, amely - mint rámutatott - történelmileg orosz befolyás alatt állt. Piers Morgan brit műsorvezetővel hevesen vitatkozva Coulter a NATO-szövetség bővítését tette felelőssé a jelenlegi konfliktusért.



Morganhez szólva Coulter kijelentette: "a NATO-ügyben Noam Chomskyval, Pat Buchannannel, George Kennannannel értek egyet: miután a Szovjetunió megbukott, a NATO-nak nincs értelme, és mi folyamatosan terjeszkedünk, terjeszkedünk, terjeszkedünk", utalva a szövetségnek a Szovjetunió bukása óta Kelet-Európába való terjeszkedésére, amiről vezetői biztosították Oroszországot, hogy nem fogják megtenni.



Morgan, Ukrajna elkötelezett támogatója, aki nemrég interjút készített Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnökkel és feleségével, Elenával, másként érvelt, azt állítva, hogy Oroszország ukrajnai katonai művelete bizonyítja, hogy "ezért van ott a NATO".



"Sajnálom, Ukrajna történelmileg az orosz befolyás alatt álló birodalom része volt" - kontrázott Coulter. "Nem védem Putyint... de miért kellene ennek az amerikaiakat érdekelnie? Megvannak a saját problémáink. Miért érdekelné ez a briteket?"



Arra, hogy Morgan azzal vádolta, hogy "a Szovjetuniót akarja vissza", Coulter azt mondta, hogy az Egyesült Királyságnak a bevándorlás csökkentésére kellene összpontosítania, és míg Morgan felhozta a Nagy-Britanniának a második világháború idején nyújtott amerikai segítséget, Coulter azt válaszolta, hogy Putyin "nem támadja Angliát".



"Nem lehet mindent Hitlerhez hasonlítani" - gúnyolódott Coulter.



Coulter ismert beavatkozás-ellenességéről, és 2016-ban Donald Trump akkori jelölt mögé állt, miután megesküdött, hogy véget vet Amerika "végtelen háborúinak". Alig egy héttel azután, hogy idén februárban orosz csapatok léptek be az országba, felszólította a republikánusokat, hogy "ne beszéljenek többet Ukrajnáról".



Azt állítva, hogy Ukrajna támogatása végső soron több pénzt jelent az amerikai védelmi vállalkozóknak, felszólította a pártot, hogy tegyen valamit az infláció, a bevándorlás, a bűnözés és az iskolákban tapasztalható fehérellenes rasszizmus ellen.



"A republikánusoknak a határon kialakult példátlan válságról, az országunkba metamfetamint és fentanilt szállító illegális bevándorlókról, az országunkban elharapózott bolti lopásokról, autólopásokról és a környékeket pusztító támadásokról kellene beszélniük" - írta akkor.

"I'm not defending Putin but..."



Piers Morgan asks Ann Coulter about America's lack of involvement in the Ukrainian war.@AnnCoulter | @AvaSantina | @estherk_k | @piersmorgan | @TalkTV pic.twitter.com/VF1Nu2lsP2