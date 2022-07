Világvége

Rengeteg halott az amerikai villámárvízben

Az Egyesült Államok Appalache régiójának szívében végigsöprő pusztító esőzések rekordméretű áradást okoztak Kentucky keleti részén, legalább 25 ember halálát okozva, és még több potenciális áldozatot hagyva eltűntként.



A halálos áldozatok száma többször is emelkedett azóta, hogy a kentuckiak péntek hajnalban katasztrofális áradásra ébredtek, és Andy Beshear kormányzó szombaton azt mondta, hogy hetekbe telhet, mire az összes áldozatot megtalálják. A megtalált holttestek között volt négy kisgyermek, akiket szüleik karjaiból sodort el a víz, miközben egy fába kapaszkodtak.



"Keresési és mentési üzemmódban vagyunk" - mondta Beshear újságíróknak. "Ez a szám folyamatosan emelkedni fog, még nem vesztettünk el ennyi embert árvízben. Ez egy nagyon kemény eset."



Több tucatnyi utat és hidat elzártak a törmelékek vagy elmosott a víz, ami nagyban akadályozta a mentést, így a lakosok egyes területeken a háztetőkön rekedtek. Legalább 1200 embert mentettek ki csónakkal és helikopterrel.



Az áram- és vízszolgáltatás szombaton több ezer otthonban továbbra is szünetelt. Egyes területeken a mobiltelefon-szolgáltatás is leállt, így az emberek nem tudtak kapcsolatba lépni eltűnt barátaikkal és rokonaikkal. Az államnak nincsenek pontos információi arról, hogy hány ember élt az árvíz által feldúlt távoli területeken.



"Amíg nem áll helyre a teljes mobiltelefon-szolgáltatás, feltételezhető, hogy több száz emberről van szó - lehet, hogy jól vannak, remélem, hogy jól vannak -, akikkel szeretteik még nem vették fel a kapcsolatot" - mondta a kormányzó.



A régiót csütörtök és péntek között 24 óra alatt nyolc és 10,5 centiméter közötti eső öntötte el, amely az Egyesült Államok legszegényebb területeit sújtotta. A Kentucky folyó a jelentések szerint hat láb magasra emelkedett a korábbi rekordnál.



"Aggódom, hogy még hetekig holttesteket fogunk találni" - mondta Beshear.



A károk Kentuckyban olyan súlyosak, hogy a közösségek újjáépítése évekig is eltarthat - mondta Beshear. Csak tavaly tornádók sújtották az államot, amelyek 70 ember halálát okozták. "Nem akarok még egy Kentuckie-t elveszíteni" - mondta a kormányzó. "Túl sokakat vesztettünk már el."