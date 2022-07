Konfliktus

Észak-Korea nukleáris figyelmeztetést adott ki

Kim Dzsongun észak-koreai vezető csütörtökön bejelentette, hogy Phenjan "nukleáris háborús elrettentő ereje teljes mértékben készen áll" a fenyegetésekre való válaszadásra. Az ilyen kardcsörtetés nem újdonság Kim részéről, de egy sor tüzérségi és rakétakísérlet után következik.



Az 1950-1953-as koreai háborút lezáró fegyverszünet 69. évfordulója alkalmából tartott beszédében Kim a Koreai Központi Hírügynökség átirata szerint azzal vádolta Dél-Koreát, hogy "öngyilkos" konfrontációt folytat Észak-Koreával szemben, hogy elmélyítse a kapcsolatokat "az amerikai imperialistákkal".



"Fegyveres erőink most már teljesen felkészültek arra, hogy bármilyen válsággal megbirkózzanak, és államunk nukleáris háborús elrettentő ereje is teljes mértékben készen áll arra, hogy küldetéséhez hűen pontosan és azonnal demonstrálja abszolút erejét" - jelentette ki Kim.



Az észak-koreai vezető azzal is megvádolta Washingtont és Szöult, hogy atomrakéták állomásoztatását tervezik Dél-Koreában. Bár Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök tavaly azt mondta, hogy kérné az Egyesült Államokat, hogy taktikai atomrakétákat telepítsen országába, a Biden-kormányzat egyelőre kizárta az ötletet.



Észak-Korea becslések szerint 40-50 nukleáris robbanófejjel rendelkezik, és a Fegyverzetellenőrzési Szövetség szerint évente hat-hét újabbat képes előállítani. Az Egyesült Államok 1991-ben hivatalosan kivonta atomfegyvereit Dél-Koreából.



A Kim család egymást követő tagjai évtizedek óta fenyegetőznek azzal, hogy fokozzák e fegyverek fejlesztését vagy bevetését, hogy enyhítést követeljenek a nemzetközi szankciók alól, vagy hogy tárgyalóasztalhoz ültessék a nyugati hatalmakat. Ez a forgatókönyv Donald Trump amerikai elnök hivatali ideje alatt játszódott le: Kim és Trump egész 2017-ben nukleáris megsemmisítéssel fenyegette egymást, mielőtt 2018-ban és 2019-ben személyesen találkoztak volna két történelmi jelentőségű csúcstalálkozón.



Trump Kim felé tett közeledései ugyan nem érték el a Koreai-félsziget "denuklearizálására" irányuló célját, de hivatali ideje hátralévő részére lecsillapították a Phenjanból érkező nukleáris fenyegetéseket. Az észak-koreai hadsereg azonban az elmúlt hónapokban fokozta tevékenységét.



A dél-koreai hadsereg e hónap elején azt állította, hogy tüzérségi lövésekkel egyező "röppályákat" észlelt, júniusban pedig azt közölte, hogy az északiak több rakétaindítóból lövedékeket lőttek ki, és nyolc rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát is elindítottak Kelet felé.



Észak készen áll arra, hogy "bármikor" elvégezze hetedik nukleáris kísérletét - állította júniusban Szung Kim, az Egyesült Államok észak-koreai különmegbízottja, miután a 2017-es föld alatti robbantás óta szünetelnek a tesztek.

A másik oldalon az Egyesült Államok és Dél-Korea augusztusban hadgyakorlatra készül. Phenjan az ilyen gyakorlatokat "provokációnak" vagy inváziós próbáknak tartja. A hónap elején az Egyesült Államok hat F-35-ös lopakodó vadászgépet küldött Dél-Koreába egy gyakorlatsorozatra, amelynek célja Szöul szerint az amerikai-dél-koreai szövetség "erős elrettentő erejének demonstrálása".