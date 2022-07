Jog-bíróság

Élő adásban közvetíthetik egy kegyetlen gyilkos kivégzését

Egy egyiptomi bíróság egy elítélt gyilkos élő televíziós felakasztását szorgalmazta, azzal érvelve, hogy ez segíthet elrettenteni a leendő gyilkosokat - derül ki a helyi média által idézett levélből.



A hónap elején egy nagy nyilvánosságot kapott kétnapos tárgyalás során a 21 éves Mohamed Adelt elítélték, amiért június végén megölte diáktársát, Nayera Ashrafot az észak-egyiptomi Mansoura Egyetem előtt. A beszámolók szerint Adel egy ideig zaklatta a lányt, és amikor az nem volt hajlandó feleségül menni hozzá, hátborzongató tervet eszelt ki a megölésére.



Az esetről készült videofelvételek szerint, amelyek a közösségi médiában terjedtek el, és országszerte felháborodást váltottak ki, Adel többször megszúrta Ashrafot, amikor leszállt egy buszról az egyetem közelében, majd ráugrott, és számos elborzadt bámészkodó szeme láttára elvágta a torkát.



Adel bűnösnek vallotta magát a gyilkosságban, és július 6-án halálra ítélték. A gyilkosság szörnyűsége miatt azonban a bíróság most példát akar statuálni Adellel, és arra kérte a kormányt, hogy a kivégzést élőben közvetítse az országos televízió.



A mansúri bíróság levelet írt az egyiptomi parlamentnek, amelyben kifejtette, hogy az ítélet nyilvánosságra hozatala nem elégséges ahhoz, hogy a jövőben elrettentse a hasonló bűncselekményeket.



"A közvetítés, még ha csak az eljárás kezdetének egy része is, elérhetné az elrettentő célt, amit maga az ítélethirdetés közvetítése nem tudott elérni" - áll a levélben, amelyről a helyi média is beszámolt.



Adel ügyvédje, Farid El-Deeb, aki a néhai Hoszni Mubarak volt egyiptomi elnök védőügyvédje volt, ragaszkodik ahhoz, hogy ügyfele nem érdemli meg a halálbüntetést, és megfogadta, hogy fellebbez az ítélet ellen.



Az egyiptomi nemzeti televízió utoljára 1998-ban közvetített halálbüntetést, amikor az állam kivégzett három férfit, akik megöltek egy nőt és két gyermekét kairói otthonukban.



Ashraf meggyilkolása, valamint az ugyanabban a hónapban Jordániában és az Egyesült Arab Emírségekben elkövetett más, nagy visszhangot kiváltó, nők ellen elkövetett gyilkosságok az egész régióban és a közösségi médiában felháborodást keltettek. Nőjogi aktivisták most igazságszolgáltatást követelnek, és elítélik a nők elleni erőszak közelmúltbeli megugrását az arab világban.



Az egyiptomi Edraak Alapítvány a Fejlődésért és Egyenlőségért közölte, hogy csak idén január és április között 335, nők és lányok elleni erőszakos bűncselekményt dokumentáltak Egyiptomban, és hogy az országban a nemi alapú erőszak "figyelemre méltó növekedését" tapasztalják: 2021-ben 813 esetet jelentettek, míg 2020-ban 415-öt.



Egy 2015-ös ENSZ-felmérés szerint közel nyolcmillió egyiptomi nő állítja, hogy tapasztalt már férje, rokona vagy az utcán idegenek által elkövetett erőszakot.