Háború

Holland emberi jogi tanács: diszkriminál az, aki csak ukrán menekülteket fogad be

Azok az önkormányzatok, amelyek csak ukrán menekülteknek akarnak szállást biztosítani, más országokból érkező menedékkérőknek pedig nem, hátrányos megkülönböztetést, diszkriminációt követnek el - foglalt állást pénteken a holland emberi jogi tanács.



Az NlTimes hírportál tudósítása szerint Eric van der Burg menekültügyi államtitkár nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy az ukrán menekülteket olyan befogadóközpontokba kell irányítani, amelyek olyan településen találhatók, ahol az önkormányzat csak számukra hajlandó szállást biztosítani. Egyes helyi önkormányzatok beleegyeztek abba, hogy ukrán menekülteket fogadjanak be, így a kormány azt reméli, hogy minél több ukránt tud elhelyezni ezeken a településen, annál több hely szabadul fel más központokban a többi menekült számára.



A holland emberi jogi tanács szerint ez diszkrimináció, mert az ország alkotmánya tiltja a származáson alapuló megkülönböztetést, hacsak nincs törvényes kivétel. "Márpedig az ukrán menekültek és más menedékkérők elhelyezésére nincs ilyen jogi kivétel" - emlékeztetett a testület.



Áprilisban Hollandia végrehajtotta az ukrajnai lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek befogadásáról szóló uniós rendeletet, amely az európai átmeneti védelemről szóló irányelvhez kapcsolódik. A rendelet értelmében az ukránoknak nem kell átesniük a menekültügyi eljáráson, automatikusan különleges ideiglenes tartózkodási státuszt kapnak. A rendelet azt is lehetővé teszi a kormány számára, hogy az önkormányzatokat kötelezze az ukrán menekültek befogadására.



Az emberi jogi tanács szerint azonban ez a rendelet nem elfogadható magyarázat arra, hogy az ukránok és más menedékkérők között különbséget tegyenek a menedéknyújtás során. Az, hogy a kormány rákényszerítheti az önkormányzatokat az ukránok befogadására, nem jelenti azt, hogy a többi menedékkérőnek kevesebb joga van a tisztességes befogadáshoz. "Különbséget lehetne tenni, ha az ukránok hátrányosabb helyzetben lennének, mint más menedékkérők, de nem ez a helyzet. A kormány legitimálja a diszkriminációt, amennyiben engedélyezi az önkormányzatoknak, hogy csak ukránokat fogadjanak be" - olvasható a tanács közleményében.



Az emberi jogi tanács sürgette a kabinetet, hogy új törvényben kötelezze az önkormányzatokat a menekültek diszkriminációmentes befogadására.

A holland kormány több hónapja tartó válsághelyzettel néz szembe, ugyanis nem sikerül elengedő férőhelyet biztosítania az országba áramló menekülteknek. A férőhelyhiány miatt élhetetlen körülmények alakultak ki a menekültközpontokban, emiatt egy menekültjogi szervezet perrel fenyegeti a hágai vezetést.



A kormány a múlt héten bejelentette, hogy az ország partjainál horgonyzó tengerjáró hajókat ajánlaná fel ideiglenes szállásként a menekülteknek. Ezt a tervet azonban a kabinet a héten elvetette, arra hivatkozva, hogy túl sok biztonsági kockázatot rejt, és túl bonyolult a hajók ellátása a nyílt vízen.



A menekültügyi válsághelyzetet az is súlyosbítja, hogy az országos menekültügyi ügynökség kapacitás- és munkaerőhiánnyal küzd. A helyi lapok szerint a szervezet az összeomlás szélén áll, mintegy ezer betöltetlen munkahellyel. A helyzet hasonló a holland bevándorlási hivatalban is, ahol nincs elég pénz és munkaerő ahhoz, hogy megfelelően működjék, így a menedékkérelmek elbírálása már régóta akadozik. 2020 elején például több mint 15 000 menedékkérelmet nem dolgoztak fel a törvényes határidőn belül, ennek következtében az állam mintegy 65 millió eurós bírságot fizetett, hogy kártalanítsa a menedékkérőket.