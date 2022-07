Tragédia

Több száz bevándorlót hagytak volna meghalni Mexikóban - média

Mintegy 100 fuldokló migránst mentettek ki szerdán egy embercsempész által hátrahagyott lakókocsiból Mexikó tengerparti Veracruz államban - jelentette a mexikói média.



A beszámolók szerint a pótkocsit mintegy 400 migráns, köztük férfiak, nők és gyermekek illegális szállítására használták. A járművet egy benzinkút mellett hagyták magára az Acayucan kisváros melletti országúton, méterekre egy biztonsági ellenőrzőponttól, ahol a pótkocsikat ellenőrzik.



A benne rekedt migránsok egy idő után fuldokolni kezdtek, és áttörték a pótkocsi tetejét. A benzinkút alkalmazottai segítettek nekik - közölték újságírókkal helyi tisztviselők.



A migránsok többsége ezután a közeli hegyekbe menekült, de összesen 93-at sikerült kimenteniük a hatóságoknak - írja az El Dictamen. A migránsok egy részét eszméletlenül találták meg.



A mentősök szerint most kiszáradással és más, szorult helyzetük okozta egészségügyi problémákkal kezelik őket. Néhányan közülük lábtörésekkel kerültek kórházba, miután leugrottak a lakókocsi tetejéről.



A guatemalai külügyminisztérium szerint a migránsok közül 89-en guatemalai állampolgárok voltak. Nekik most az ország acayucani konzulátusa nyújt segítséget.



A veracruzi hatóságok szerint a lakókocsiban rekedt emberek között hondurasiak, salvadoriak, venezuelaiak, indiaiak és haitiak is voltak. A kimentett migránsokat most a bevándorlási ügynökök vizsgálják, hogy megállapítsák jogi státuszukat.



A múlt hónapban a texasi San Antonióban a hatóságok egy elhagyott lakókocsit találtak, amely tele volt megfulladt migránsokkal. Közülük legalább 53-nak a halálát jelentették. Később letartóztattak egy texasi férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy ő volt a sofőr, aki elhagyta a pótkocsit.



Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének nemrégiben készült tanulmánya az USA és Mexikó közötti 2000 mérföldes (3200 km) határt a "világ leghalálosabb szárazföldi migrációs útvonalának" nevezte. Mintegy 728 migráns halt meg vagy tűnt el ott 2021-ben, ami több mint 50%-os növekedést jelent 2020-hoz képest.