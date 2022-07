Koronavírus-járvány

Fehér Ház: Biden elnöknek negatív lett a tesztje, elhagyta a karantént

A 79 éves Joe Bidennek a következő 10 napban még maszkot kell viselnie, ha a személyi biztonságáért felelős Secret Service vagy a Fehér Ház munkatársaival találkozik. 2022.07.27 19:33 MTI

Joe Biden amerikai elnöknek negatív lett a koronavírus tesztje kedden este és szerdán reggel is, ezért elhagyhatta az önkéntes karantént - jelentette be a Fehér Ház szerdán az elnök személyi orvosára hivatkozva.



Kevin O'Connor nyilatkozata szerint az amerikai elnök továbbra is lázmentes, és már nem szedi az acetaminophen hatóanyagú Tylenol gyógyszert. Csütörtöki pozitív tesztje óta továbbra is csak enyhe tünetei vannak, mint a köhögés, torokfájás és enyhe végtagfájdalmak.



A 79 éves Joe Bidennek a következő 10 napban még maszkot kell viselnie, ha a személyi biztonságáért felelős Secret Service vagy a Fehér Ház munkatársaival találkozik - mondta el az elnök orvosa.



Hozzátette: Bident rendszeresen tesztelni fogják, ha esetleg visszatérne a koronavírus-fertőzése, amely korábban több olyan amerikai betegnél előfordult, akiket - az elnökhöz hasonlóan - Paxlovid gyógyszerrel kezeltek.



Joe Biden szerdán rövid televíziós beszédet mondott a Fehér Ház rózsakertjében, amelyben megerősítette: nagyon jól érzi magát, és örül, hogy visszatérhet a személyes jelenlétű munkavégzéshez.



A beszéd során figyelmeztette az amerikaiakat, hogy a koronavírus-járvány még mindig jelen van az emberek között, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban a halálesetek száma 90 százalékkal csökkent, de a fertőzések száma tartósan emelkedő tendenciát mutat.



A koronavírus legújabb, BA.5 alvariánsának gyors terjedése miatt mindenkinek azt javasolta, hogy ötéves kor felett kérjék az emlékeztető oltás beadását, és lehetőség szerint zárt térben mindig viseljenek maszkot.