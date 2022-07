Ukrajnai háború

Lengyel zsoldosok likvidálásáról számolt be az orosz katonai szóvivő

Több mint negyven külföldi zsoldost, főleg lengyeleket öltek meg nagy pontosságú orosz levegő-föld rakétákkal a donyecki régióban lévő Konsztantyinovkában - jelentette ki a keddi hadijelentést ismertetve Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.



A tábornok szerint Mikolajiv közelében az orosz légierő nagy pontosságú csapásainak következtében megsemmisült az ukrán 59. gépesített lövészdandár tüzérségi alegysége, amely személyi és fegyverállományának több mint 70 százalékát elvesztette. Zajcevénél a 72. gépesített dandár egyik zászlóaljának állásai ellen intézett légitámadás következtében több mint hetven "nacionalista" életét vesztette, és egy lőszerraktár is megsemmisült.



A harcászati légierő, valamint a rakéta- és tüzérségi csapatok a beszámoló szerint nyolc vezetési pontra, egy OSZA-AKM föld-levegő rakétaindítóra, egy amerikai gyártmányú légvédelmi radarállomásra, valamint nyolc fegyver- és lőszerraktárra mértek csapást. A lövegelhárító művelet a szóvivő szerint egy Uragan-, egy Giacint-B-, négy D-20-as, hét Gvozgyika- és kilenc D-30-as üteget fojtott el. A légvédelem az éjszaka folyamán két ukrán drónt lőtt le.



Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 260 repülőgépet, 144 helikoptert, 1613 drónt, 358 légvédelmi rakétarendszert, 4162 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 763 rakéta-sorozatvetőt, 3301 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 4481 különleges katonai járművet veszítettek.



Az orosz fennhatóság alá került Herszon hatóságai szerint keddre virradóra az ukrán hadsereg megpróbált csapást mérni a városra. Működésbe lépett a légvédelem, több lövedéket a levegőben semmisített meg. Kedden újabb ukrán tüzérségi támadások érték a Donyec-medence több városát, köztük Donyecket is.



Az Ukrajnával határos Brjanszk megyében egy ukrán oldalról érkezett drón bombát dobott le Trojebortnoje határátkelőhely vámhivatalára. Négy ember sebesüléseit orvosnak kellett ellátnia.



Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azt hangoztatta, hogy a Kreml nagyra értékeli, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megakadályozta orosz harci repülőgépek Ukrajnába térítését. Az FSZB hétfőn közölte, hogy az ukrán katonai hírszerzés orosz pilótákat próbált meg kétmillió dolláros megvesztegetéssel és uniós útlevél biztosításával dezertálásra rávenni. A műveletben Moszkva szerint szerepe volt Hriszto Grozevnek, a Bellingcat portál szerzőjének is.



Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja megye oroszbarát közigazgatásának vezetője Telegram-bejegyzésben közölte, hogy a régióban eddig nyolcezren kapták meg az orosz állampolgárságot. További 15 ezren adták be kérelmező irataikat, az ügyintézésre pedig több mint 20 ezren jelentkeztek be előzetesen.