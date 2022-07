Csehország

Bűnözőktől kobozták el a cseh rendőrök, most rendőrautóvá alakították át a Ferrarit - videó

Többek között illegális közúti versenyeknél, valamint lopott autók üldözésénél is nagy hasznát fogják venni. 2022.07.26 10:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Habár a Csehországban már-már "hagyomány", hogy a bűnözőktől elkobzott autókat a rendőrség szolgálatába állítják, most mégis egy különleges esetre lett figyelmes a világ. Egy a rendőrség által lefoglalt Ferrari 458 Italiát alakítottak át - írja a Paraméter.



Az átalakítás 12 ezer euróba került és a rendőrség szerint 3,4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/órára, így nagy hasznára lesz a hatóságoknak, többek között illegális közúti versenyeknél, valamint lopott autók üldözésénél is nagy hasznát fogják venni.



Jiri Zly, a rendőrség közlekedési osztályának vezetője elmondta, hogy a Ferrarit a cseh utakon közlekedő "legagresszívabb sofőrök" ellen vetik majd be.