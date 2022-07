Lövöldözés egy autómustrán a Los Angeles-i parkban - videók

Tömeges lövöldözés következtében két ember meghalt és legalább öt megsebesült Los Angeles San Pedro nevű városrészében, miközben egy több száz ember részvételével amatőr autókiállítás zajlott vasárnap délután.



Több tucatnyi felfegyverzett rendőr vonult ki a lövésekről szóló bejelentésekre a Peck Parkba 15:50 körül. A rendőrség vasárnap este 9 óráig nem vett őrizetbe gyanúsítottakat.



"Egyelőre nem tudjuk, hány lövöldözővel van dolgunk" - mondta Kelly Muniz, a Los Angeles-i rendőrség kapitánya, hozzátéve, hogy a nyomozók szerint a lövöldözést két fél közötti "vita" váltotta ki. A helyszínen több fegyvert is találtak.



A környékről készült videókon hatalmas rendőri jelenlét, valamint tűzoltók és mentősök láthatóak, akik hordágyon hordozzák el az embereket. Az interneten terjedő néhány különösen felkavaró felvételen egy véres, mozdulatlanul a földön fekvő személy látható.



Összesen hét embert szállítottak lőtt sebekkel egy helyi kórházba, négy férfit és három nőt. Az áldozatok közül ketten belehaltak sérüléseikbe, többen kritikus állapotban vannak.



A hatóságok szerint a lövöldözés idején mintegy 500 ember tartózkodott a parkban, akik közül sokan egy autókiállításon vettek részt. A rendőrség azonban nem tudta megerősíteni, hogy az incidensnek köze van-e a rendezvényhez. A tűzoltóság szóvivője szerint nem hivatalosan szervezett rendezvényről volt szó, hanem inkább az autótulajdonosok rögtönzött összejöveteléről, hogy megmutassák járgányaikat.

The @LAFD now confirms two people were killed and five others injured in a shooting at Peck Park in #SanPedro today. The shooting took place near the park's baseball fields near a car show that was going on. No suspects have been identified or arrested yet. @CBSLA pic.twitter.com/dJG0KZ8tbN