Ukrajnai háború

Meghaladta az ötmilliót az Ukrajnából Lengyelországba érkezettek száma

Meghaladta az ötmilliót azoknak a száma, akik az ukrajnai háború február végi kitörése óta átlépték az ukrán-lengyel határt - közölte hétfőn a lengyel határőrség.



Ukrajna felé pedig megközelítőleg 3,1 millióan utaztak át Lengyelországból - olvasható a határőrség Twitter közösségi honlapján tett bejegyezésben.



Az ukránoknak kiadott lengyel személyazonosító számok (PESEL) alapján a hatóságok igyekeznek behatárolni azok számát, aki Lengyelországban maradtak. PESEL-lel a lengyel állampolgárok is rendelkeznek, hivatalos ügyintézést, cégalapítást is lehetővé tesz.



Marlena Malag, a szociális és családügyekért felelős lengyel miniszter július elején közölte: február 24-e óta több mint 1,2 millió PESEL-t adtak ki az ukránoknak, a felét gyermekeknek.



A menekültek közül mintegy 300 ezren vállaltak munkát Lengyelországban - tudatta Malag.



A lengyel oktatásügyi tárca július eleji adatai szerint a véget ért tanévben 160 ezer ukrán diák tanult lengyel iskolákban, és 40 ezer ukrán gyermek járt óvodába. Przemyslaw Czarnek oktatási miniszter szerint a tárca arra számít, hogy szeptemberben akár 400 ezer ukrán tanuló is beülhet az iskolapadba. Sokan viszont megmaradhatnak az ukrán iskolai rendszerben, távoktatás formájában - tette hozzá Czarnek.



A Dziennik Gazeta Prawna lengyel gazdasági napilap hétfőn a 12 legnagyobb lengyel város alkotta csoport (Unia Metropolii Polskich - UMP) megrendelésére készített elemzést ismerteti, mely szerint a háború előtt Lengyelországban élő, valamint a háborús menekültként érkezett ukránok száma májusban 3,37 milliót tett ki. Ezeket az adatokat az elemzők a PESEL-listából, valamint újonnan bejegyzett mobiltelefonos előfizetések alapján állították össze.



Az elemzés szerint a délkelet-lengyelországi Rzeszów városában az ukránok a lakosságnak akár a 37 százalékát is kitehetik, a délnyugat-lengyelországi Wroclawban 28 százalékos, a fővárosban, Varsóban pedig 16 százalékos az arányuk.



Múlt héten a varsói központi pályaudvaron a kamiliánus rend katolikus jótékonysági missziójának képviselője azt közölte a sajtóval: újból növekszik a fővárosi pályaudvarokra érkező ukránok száma, jelenleg például a nemrég orosz rakétatámadással sújtott közép-ukrajnai Vinnicjából, valamint az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai Mariupolból érkeznek sokan.