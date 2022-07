Háború

Oroszország nem kéri a szankciók feloldását - Lavrov

Moszkva nem kéri a szankciók feloldását, de sürgeti a nyugati államokat, hogy orvosolják az általuk okozott problémákat a globális élelmiszerpiacon - közölte vasárnap Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.



"Nem kérjük a szankciók feloldását - ezek olyan problémák, amelyek külön kezelést érdemelnek. Mi most egyszerűen csak a gazdaságunkat fogjuk fejleszteni úgy, hogy megbízható partnerekre számítunk, nem pedig azokra, akik ismét bebizonyították teljes alkalmatlanságukat...



Ami az élelmiszereket illeti, nyugati kollégáinknak... el kellene hárítaniuk az akadályokat, amelyeket ők maguk teremtettek" - mondta a diplomata, miután Egyiptomban tárgyalt egyiptomi kollégájával, Sameh Shoukryval.



Megjegyezte, hogy Moszkva nem egyezett volna bele az ukrán gabonaexportot feloldó pénteki megállapodásba, ha nem oldották volna meg az orosz export felszabadításának kérdését. Moszkva most arra számít, hogy az ENSZ betartja ígéretét, és segít az orosz gabonaszállítmányokat hátráltató korlátozások feloldásában.



"Azok a törvénytelen korlátozások, amelyeket bevezettek, megakadályozták az orosz gabonával kapcsolatos műveleteket, beleértve a biztosítást, beleértve a hajóink külföldi kikötőkbe való beengedését és a külföldi hajók orosz kikötőkbe való belépését" - mondta Szergej Lavrov.



"Az ENSZ főtitkárának kezdeményezésére az isztambuli megállapodások aláírása után az ENSZ főtitkára önként felajánlotta, hogy törekszik ezen illegitim korlátozások megszüntetésére. Számítunk rá, hogy sikerrel jár" - tette hozzá a külügyminiszter.



Lavrov nemrég azzal vádolta a Nyugatot, hogy szándékosan "elhallgatja" az Ukrajnával kapcsolatos szankcióknak az orosz exportra gyakorolt hatását.



Egy múlt havi sajtótájékoztatón azt mondta: "Probléma van az orosz gabonaexporttal. Bár a Nyugat hangosan emlékeztet mindenkit arra, hogy a gabonára nem vonatkoznak a szankciók, valamiért szemérmesen hallgatnak arról, hogy az orosz gabonát szállító hajókra szankciók vonatkoznak. Az európai kikötőkben nem fogadják őket, nincsenek biztosítva, és összességében minden logisztikai és pénzügyi kérdés, amely a világpiacra történő gabonaszállítással kapcsolatos, nyugati kollégáink szankciói alatt áll".



Ukrajna, Oroszország, az ENSZ és Törökország képviselői pénteken írták alá azt a megállapodást, amely feloldja a gabona, az élelmiszerek és a műtrágya ukrán kikötőkből történő exportjának blokkolását. A megállapodás mellett Oroszország és az ENSZ egy olyan memorandumot is aláírt, amely az ENSZ részvételét feltételezi az orosz gabona és műtrágya világpiacokra irányuló exportjára vonatkozó korlátozások feloldásában.