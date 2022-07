Világvége

Tokió jóváhagyta a fukusimai szennyvíz óceánba engedését - Kína tiltakozik

Japán nukleáris szabályozó hatósága megadta a végső jóváhagyást ahhoz a vitatott tervhez, hogy a megbénult fukusimai atomerőműben tárolt több mint 1,3 millió tonna vizet beleengedjék a tengerbe. A döntés a környezetre gyakorolt kiszámíthatatlan következmények miatt éles reakciót váltott ki a szomszédos Kínából.



"A fukusimai nukleárisan szennyezett víz ártalmatlanítása hatással lehet a globális tengeri környezetre és a Csendes-óceán partján fekvő országok közegészségügyére. Ez semmiképpen sem Japán magánügye" - mondta a pénteki döntésre reagálva Vang Wenbin külügyminisztériumi szóvivő.



"Ha Japán ragaszkodik ahhoz, hogy saját érdekeit a nemzetközi közösség közérdeke fölé helyezze, és ragaszkodik a veszélyes lépéshez, akkor biztosan megfizet felelőtlen magatartásáért, és foltot hagy a történelemben" - tette hozzá.



A Fukusima Daiichi erőmű hűtőrendszerei leálltak, amikor 2011-ben egy 9,0-es erősségű földrengés és az azt követő pusztító szökőár következtében három leolvadás történt. Akkoriban nagy mennyiségű szennyezett víz ömlött a Csendes-óceánba, ami tömeges evakuálásra késztette a Japán keleti partvidékén fekvő területeket.



A reaktorok hűtésére használt vizet azóta is több száz tartályban tárolják az erőműben. Bár a vizet megszűrték, és egy fejlett kezelési eljáráson ment keresztül, amely eltávolította a radioaktív szennyeződés nagy részét, még mindig tartalmaz néhány radioaktív izotópot, főként tríciumot.



A japán nukleáris szabályozó hatóság által pénteken hivatalosan jóváhagyott ártalmatlanítási terv szerint ezt a szennyvizet a fukusimai prefektúra partjaitól mintegy egy kilométerre egy víz alatti alagúton keresztül engedik ki. Tokió reményei szerint a folyamat jövő tavasszal indulhat el, és a kibocsátás évtizedekig is eltarthat, mivel a tríciummal szennyezett vizet lassan kell kibocsátani, és a japán előírásoknak megfelelő szintre kell hígítani.



A japán hatóságok pénteken közölték az erőmű üzemeltetőjével, a Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.-vel (TEPCO), hogy "igyekezzen csökkenteni a radioaktív anyagokkal szennyezett víz mennyiségét, és racionalizálja az ürítésre irányuló munkát".



A Japán által az egyetlen járható útnak tartott kibocsátás terve régóta vitákat gerjeszt Japánban és azon kívül is. A Fukusima prefektúra halászai tiltakoznak, mert attól tartanak, hogy a víz káros lehet a lakosokra és az élővilágra. Dél-Koreában és a régió más részein élő aktivisták szintén ellenezték a tervet, ráadásul a kínai kormány is többször hangot adott a szennyezéssel kapcsolatos aggodalmainak.