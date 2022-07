Gyilkosság

Kiirtott egy kempingező családot egy férfi Iowában

A hármas gyilkosság az Egyesült Államokban elkövetett tömeges lövöldözések hulláma közepette történt, ami a demokrata törvényhozók részéről újabb nyomást váltott ki, hogy új korlátozásokat vezessenek be a fegyvertartásra vonatkozóan.



Egy házaspárt és hatéves kislányukat a sátrukban lőtték agyon, állítólag egy idegen, akinek nem volt látható indítéka. Egy kilencéves kisfiú volt az egyetlen túlélő, miután szüleit és húgát lelőtték, miközben egy iowai állami parkban kempingeztek. Az állítólagos lövöldöző ezután maga ellen fordította a fegyvert, és öngyilkos lett.



A lövöldözés a kelet-owa-i Maquoketa Caves State Parkban történt péntek kora reggel a rendőrség szerint. Az áldozatokat - akiket Tyler és Sarah Schmidt 42 éves Cedar Falls-i lakosokként, valamint 6 éves kislányuk, Lula Schmidt néven azonosítottak - holtan találták a sátrukban. A házaspár fia, Arlo Schmidt túlélte a támadást - közölte Rob Green, Cedar Falls polgármestere egy Facebook-bejegyzésben.



"Mint sokan, akik most hallották a hírt, én is le vagyok sújtva" - mondta Green, aki nem közölt részleteket arról, hogy Arlo Schmidt hogyan úszta meg sérülések nélkül. "Jól ismertem Sarah-t, ő és a családja rendszeres sétálók voltak itt a Sartori Park környékén".



A lövöldözést vizsgáló rendőrök megállapították, hogy a parkban tartózkodó egyik táborozó eltűnt, és ismert volt róla, hogy fegyvere van - közölte az állami rendőrség. Ezt a személyt, a 23 éves Anthony Orlando Sherwint néhány órával később holtan találták meg a parktól egy mérföldre nyugatra, nyilvánvalóan önkezűleg okozott lőtt sebből.



A rendőrség nem hiszi, hogy a lövöldözés gyanúsítottja, aki a szomszédos Nebraska államból származott, bármilyen kapcsolatban állt volna Schmidtékkel - számolt be a New York Times. A nyomozók nem határozták meg a támadás lehetséges indítékát.



"Nem tudjuk, mi vezetett ehhez, mi váltotta ki" - mondta Mitch Mortvedt, az állami rendőrség bűnügyi nyomozásért felelős igazgatóhelyettese az Associated Pressnek. Hozzátette: "a nyomozás eddig nem tárt fel semmilyen korai interakciót a Schmidt család és Sherwin között".



A múlt hónapban Joe Biden elnök aláírta a kongresszus által közel három évtized óta először elfogadott jelentős fegyvertartási törvényt.