Háború

Az USA aggódik Zelenszkij biztonsága miatt

Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó pénteken kijelentette, hogy Washington aggódik Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök személyes biztonsága miatt. Az Egyesült Államok segítséget nyújt Zelenszkijnek a biztonsága érdekében - tette hozzá Sullivan.



"Zelenszkij elnök személyes biztonsága olyan dolog, ami aggaszt minket" - mondta Sullivan a coloradói Aspen Security Forumon. "A háborús helyzetben lévő vezető egy olyan oroszországi ellenséggel áll szemben, amely kegyetlen, brutális és szinte bármire képes".



"Zelenszkij elnök megteszi az elvárható óvintézkedéseket, hogy megvédje magát" - folytatta Sullivan, hozzátéve, hogy az USA segít "megkönnyíteni" az ukrán vezető biztonságát, anélkül, hogy részletezte volna.



Az Egyesült Államok felajánlotta, hogy evakuálja Zelenszkijt Kijevből, amikor Oroszország februárban megkezdte katonai műveletét Ukrajnában. Zelenszkij nem fogadta el az ajánlatot. A héten az ukrán parlament jóváhagyta Ivan Bakanovnak, az állambiztonsági szolgálat (SBU) vezető tisztségviselőjének kirúgását. Zelenszkij az ország öt régiójában működő SBU-osztályok vezetőit is eltávolította. Bakanov Zelenszkij közeli munkatársa volt, és a páros már az utóbbi komédiás kora óta együtt dolgozott.



Az ukrán elnök többször is azt állította, hogy merénylők fenyegették az életét, és tisztségviselői többször is kijelentették, hogy Oroszország meg akarja öletni az elnököt. Moszkva tagadja ezeket az állításokat, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője áprilisban azt nyilatkozta, hogy Zelenszkij "Ukrajna elnöke", és Oroszország azt akarja, hogy üljön le és egyezzen bele a békefeltételekbe.



Arra a kérdésre, hogy aggódik-e az Ukrajna iránti csökkenő hazai közvéleményi támogatás miatt, Sullivan azt válaszolta, hogy "szó szerint minden miatt" aggódik, kivéve a Kijevbe irányuló fegyvervezetéket.



A Joe Biden amerikai elnök által májusban aláírt 40 milliárd dolláros katonai és gazdasági segélytörvény "elegendő forrást biztosít ahhoz, hogy a fegyverek még egy ideig áramoljanak" - jelentette ki Sullivan, hozzátéve, hogy bár az Ukrajna iránti közvélemény támogatása csökkenhet, a Fehér Házban és a kongresszusban van egy "mély és fenntartható támogatás" tartalék.



Amennyiben a több tízmilliárd dollár elfogyna, Sullivan szerint "a Kongresszusban kétpárti támogatás lesz arra, hogy szükség esetén újra feltöltsék ezeket a forrásokat".

Miközben Sullivan Aspenben beszélt, John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője bejelentette, hogy a Biden-kormányzat újabb, 270 millió dollár értékű fegyveradagot küld Ukrajnának, köztük négy HIMARS rakéta-tüzérségi rendszert. Az Egyesült Államok már egy tucat ilyen teherautóra szerelhető fegyverplatformot adott Ukrajnának, bár Oroszország állítása szerint négyet megsemmisített az elmúlt három hétben.