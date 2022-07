Háború

Erdogan és Putyin közös fotója értelmezhetetlen a NATO számára

Annalena Baerbock német külügyminiszter a NATO kihívásának bélyegezte Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan közelmúltbeli közös fotóját. A kép az orosz és a török vezető iráni találkozóján készült.



A fotón a három elnök - középen a házigazda Ebrahim Raisi - kézenfogva és mosolyogva látható. A Bildnek adott, szombaton megjelent interjújában Baerbock megjegyezte, hogy ez a kép "több mint érthetetlen" számára, "különösen egy NATO-tag szempontjából".



Törökország, bár a szövetség tagja, eltér a többi tagállamtól abban, hogy semleges álláspontot választott az ukrajnai konfliktusban. A NATO egésze hivatalosan fenyegetésnek tekinti Oroszországot.



"Az, hogy a török elnök szerepel ezen a képen, finoman szólva is kihívás" - mondta.



Véleménye szerint a fotó azt bizonyítja, mennyire fontos az összefogás "olyan értékpartnerekkel", akik "nemcsak hisznek a nemzetközi szabályokban, hanem ki is állnak értük".



"Mert vannak más szereplők, akik nem állnak ki az értékeink mellett, és amikor kétségek merülnek fel, ők is összefognak" - magyarázta.



Az iráni fővárosban a hét elején tartott háromoldalú tárgyalások az úgynevezett asztanai békefolyamat részeként zajlottak, amelyet Moszkva, Teherán és Ankara 2017-ben indított azzal a céllal, hogy békés megoldást találjanak a szíriai konfliktusra. Putyin kétoldalú megbeszéléseket is folytatott mindegyik tárgyalópartnerével. Az ukrajnai helyzet mindkét találkozó napirendjén szerepelt.



Eközben Törökország az ENSZ-szel együtt közvetítő szerepet játszott az Oroszország és Ukrajna közötti, az ukrajnai fekete-tengeri kikötők gabonaexportjának feloldásáról szóló megállapodás közvetítésében. Az Antonio Guterres ENSZ-főtitkár által "a remény, a lehetőség és a megkönnyebbülés jelzőfényének" nevezett megállapodást pénteken írták alá Isztambulban, Erdogan jelenlétében.