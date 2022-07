Erőszak

Elege lett, beszéde közben támadt a képviselőre

A New York-i republikánusok dühöngenek amiatt, hogy szabadon engedtek egy férfit, aki beszéd közben bántalmazta kormányzójelöltjüket, mondván, az eset jól mutatja, hogy a Demokrata Párt vezetése alatt az államban egyre kevésbé veszik figyelembe a közbiztonságot.



A gyanúsítottat, David Jakubonist másodfokú testi sértés kísérletével vádolták meg, és pénteken óvadék fizetése nélkül engedték ki a börtönből. Szabadlábra helyezésére néhány órával azután került sor, hogy a 43 éves amerikai hadsereg veteránja megtámadta Lee Zeldin amerikai képviselőt, a New York-i republikánus kormányzójelöltet, és egy kétágú eszközzel megpróbálta leszúrni vagy megvágni.



"Szörnyű közrend, hogy New York államban meg lehet próbálni leszúrni egy hivatalban lévő kongresszusi képviselőt - vagy bárki mást -, és hat órával később már újra lehet az utcán" - mondta Katie Vincentz, Zeldin szóvivője. "Az emberek nem vonhatók eléggé felelősségre, amikor bűncselekményeket követnek el, és ez csak egy a sok példa közül, amelyekről minden egyes nap hallunk New Yorkban."



A csütörtök este Rochester közelében történt incidensről készült videófelvételeken látható, ahogy Zeldin megragadja a férfi karját, miközben az a nyaka felé emeli a fegyvert. Jakubonist a földre rántották, miközben több férfi Zeldin segítségére sietett. A republikánus jelölt, aki Jakubonis letartóztatása után fejezte be beszédét, a hivatalban lévő kormányzó, a demokrata Kathy Hochul ellen indul.



Úgy tűnik, mivel a támadónak nem sikerült megszúrnia Zeldint, a támadást a New York-i törvények szerint erőszakmentes bűncselekménynek minősítették. A 2020-ban elfogadott jogszabály megtiltja, hogy az államban a bírák ilyen esetekben óvadékot követeljenek a vádlottaktól, vagyis a tárgyalásra várva ki kell engedni őket a börtönből.



New Yorkot az elmúlt két évben növekvő bűnözés sújtotta, beleértve a gyalogosok, különösen az ázsiaiak elleni, látszólag indokolatlan támadásokat New Yorkban. Sok ilyen esetben a gyanúsítottakat korábban már több tucatszor letartóztatták, és visszaengedték őket az utcára. A rablások, a súlyos testi sértések és a nemi erőszakok száma idén eddig tovább emelkedett, a rendőrségi adatok szerint 39%-kal, 19%-kal, illetve 11%-kal nőtt a 2021-es ütemhez képest.