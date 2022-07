Ukrajnai háború

Majdnem 400 ezer ukrán menekült kapott különleges védettségi vízumot Csehországban

Becslések szerint a Csehországban tartózkodó ukrajnai menekültek legalább kétharmada azzal számol, hogy hosszabb ideig marad vagy letelepszik Csehországban. 2022.07.22 12:35 MTI

Több mint 398 ezer ukrán menekült kapott csütörtökig különleges védettségi vízumot Csehországban - közölte pénteken a Twitteren a cseh belügyminisztérium.



Az egy évre szóló különleges vízum alapján az ideiglenesen Csehországban tartózkodó ukrán állampolgárok jogosultságot szereznek az állami szociális ellátásokra, az egészségügyi rendszer igénybevételére, a munkavállalásra és az oktatási rendszer használatára.



Az ukrajnai menekültek közül 370 ezren már bejelentkeztek az idegenrendészeten is, ahol ideiglenes személyi okmányokat kaptak.



A minisztérium kimutatása szerint a felnőtt ukrajnai menekültek 71,5 százaléka nő, 28,5 százaléka pedig férfi.



A ténylegesen Csehországban tartózkodó ukrán menekültek pontos száma nem ismert, a hatósági becslések szerint jelenleg már meghaladja a 300 ezret. Mintegy százezer menekült ugyanakkor részben visszatért Ukrajnába, részben Nyugatra távozott.



A szeptemberben kezdődő új iskolai évre a cseh általános iskolákba eddig mintegy 40 ezer ukrán iskolaköteles gyermek iratkozott be, 30 ezerrel kevesebb, mint ahány gyermeket az illetékes regionális közigazgatási szervek nyilvántartanak - közölte a héten Martin Kuba dél-csehországi regionális elöljáró, a Régiók Szövetségének elnöke.



Marian Jurecka munkaügyi és népjóléti miniszter a héten elmondta, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió februári kezdete óta eddig 92 ezer ukrajnai menekült vállalt munkát Csehországban. Közlése szerint az ukránok többnyire a hosszabb ideje szabad állásokat töltik be.



A prágai sajtóban megjelent becslések szerint a Csehországban tartózkodó ukrajnai menekültek legalább kétharmada azzal számol, hogy hosszabb ideig marad vagy letelepszik Csehországban.