Ukrajnai háború

Öt országot vett fel a "barátságtalan" államok listájára az orosz kormány

Görögország, Dánia, Szlovénia, Horvátország és Szlovákia is felkerült pénteken az orosz kormány által "barátságtalannak" minősített külföldi államok listájára.



"A kormány frissítette azon külföldi államok listáját, amelyek barátságtalan cselekményeket követnek el a külföldön működő orosz diplomáciai és konzuli képviseletekkel szemben. A listára Görögország, Dánia, Szlovénia, Horvátország és Szlovákia került fel" - áll a kormány közleményében.



A listán szereplő országok számára korlátozzák vagy megtiltják az oroszországi lakosok alkalmazását diplomáciai és konzuli képviseleteiken. A pénteken ismertetett rendelet értelmében Görögország esetében 34, Dániáéban 20, Szlovákiáéban 16 fő ez a limit. Szlovénia és Horvátország nem vehet fel helyi alkalmazottakat. Az orosz kormány közölte, hogy a lajstrom, amelyen eddig az Egyesült Államok és Csehország szerepelt, tovább bővülhet.



Márciusban a moszkvai kabinet jóváhagyta az Oroszországgal szemben barátságtalan cselekményeket elkövető - alapvetően az ukrajnai háború miatt szankciókat bevezető - 48 külföldi állam és terület listáját is. Ezen mások mellett szerepel az összes uniós ország, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Kanada is.



Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlement elnöke korábban azt mondta, Oroszország mindent megtesz azért, hogy ne töltse meg a vele szemben barátságtalan országok kasszáját.