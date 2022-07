Ukrajnai háború

Belga király: 'nem hagyjuk, hogy egy nukleáris nagyhatalom zsarolással megosszon bennünket'

A király egyértelmű támogatásáról biztosította Ukrajnát, és összetartásra, szolidaritásra szólított fel a belga népet "a nehéz idők átvészelése érdekében." 2022.07.20 20:48 MTI

"Nem hagyjuk, hogy nukleáris nagyhatalom zsarolással megosszon bennünket, és megtörje a szolidaritásunkat Ukrajnával" - hangsúlyozta szerdán Fülöp belga király televíziós beszédében, amelyet Belgium függetlenné válásának ünnepe, július 21. alkalmából tartott.



A The Brussels Times hírportál tudósítása szerint a király egyértelmű támogatásáról biztosította Ukrajnát, és összetartásra, szolidaritásra szólított fel a belga népet "a nehéz idők átvészelése érdekében." Felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrajnai háború következményei már az egész világon, így Belgiumban is érzékelhetőek.



"Az infláció erőteljes emelkedése alááshatja gazdaságunkat és társadalmunkat is. Sok honfitársunknak nehéz dolga van a jelenlegi áremelkedés miatt, különösen az alacsony jövedelmű háztartásoknak, az egyszülős családoknak és a segélyből élőknek" - jelentette ki.



Fülöp király szerint meg kell akadályozni, hogy a lakosság különböző rétegei közötti szakadék tovább szélesedjen. Mint mondta, a befogadáson és szolidaritáson alapuló belga társadalmi modell képes felfogni a sokkokat, de a magas energiaköltségek nehéz döntéseket tesznek majd elkerülhetetlenné. Figyelmeztetett emellett "az önérdek motiválta tekintélyelvű rendszerek és reflexek újjáéledésének veszélyére".



"Válaszoljunk ezekre a kihívásokra a demokráciába vetett rendíthetetlen hittel. Az összetartás és a befogadás előmozdításával. Ne ássuk tovább azokat az árkokat, amelyek elválaszthatnak minket"- hangoztatta.



A király szerint az Európai Unión belüli összefogás lehetővé tette a közös fellépést az egészségügy, a honvédelem, az energiaügyek és a menekültek befogadása terén. "Ez az összetartás alapvető fontosságú ahhoz, hogy a tagállamok közötti egyenlőtlenségek ne növekedjenek a lakosság kárára"- emelte ki.



Beszéde végén felszólította a belga népet, hogy ne veszítse szem elől a globális felmelegedés elleni küzdelemben meghatározott célokat. "Ebben a tekintetben azt remélem, hogy a fosszilis tüzelőanyagok árának emelkedése hozzájárul majd az energetikai átállás felgyorsításához"- jelentette ki.