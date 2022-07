Ukrajnai háború

Putyin: az Északi Áramlat-2 beindítása nem oldja meg a gázhiányt

Még az Északi Áramlat-2 gázvezeték azonnali beindítása sem lesz képes újabb nagy mennyiségű gázt eljuttatni az európai piacra, mert a vezeték kapacitásának felét már átirányították az orosz piacra a németországi szabályozó hatóságok késlekedése miatt - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök a teheráni iráni-orosz-török csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján az Interfax hírügynökség szerdai beszámolója szerint.



Putyin újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy erre figyelmeztette Olaf Scholz német kancellárt. Tájékoztatása szerint közölte tárgyalópartnerével, az elkészült és beindítható vezeték számára a Gazprom tartalékokat hozott létre, amelyek "nem lóghatnak a végtelenségig a levegőben". Az elnök szerint a kancellár válasza az volt, hogy más, fontosabb kérdések vannak napirenden.



"Figyelmeztetnem kellett őt, hogy ebben az esetben az Északi Áramlat-2 számára szánt mennyiség felét hazai fogyasztásra és feldolgozásra fogjuk elvonni. A Gazprom kérésére beszéltem erről a témáról, és a Gazprom ezt már meg is tette" - hangoztatta Putyin.



"Ezért, még ha holnap be is indítjuk az Északi Áramlat-2-t, ez (a leszállítandó gázmennyiség) nem évi 55 millió köbméter lesz, hanem pontosan a fele" - tette hozzá.



Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy a Gazprom, ahogy korábban, a jövőben is teljesíteni fogja szállítási kötelezettségeit, "persze, ha valakinek erre szüksége van". Nehezményezte, hogy a nyugati országok szerinte "mindent saját kezűleg zárnak le", majd "keresnek valakit, akit hibáztathatnak".



"Ez vicces lenne, ha nem lenne olyan szomorú" - fogalmazott.



Ukrajnáról szólva azt hangoztatta, hogy Moszkva nem látja Kijev készségét a békerendezési megállapodások végrehajtására. Mint mondta, a márciusi isztambuli orosz-ukrán tárgyalásokon a felek "tényleges megállapodásra jutottak, már csak a parafálás volt hátra". Megismételte a Moszkva által korábban már hangoztatott narratívát, miszerint az orosz csapatokat ennek végrehajtása érdekében vonták vissza Kijev alól, de az ukrán vezetés nem tartotta magát a megegyezéshez.