Halálos lövöldözés rázta meg Párizst - videó

Egy ember meghalt, négy másik pedig megsebesült egy lövöldözésben Párizs központjában lévő shisha bárban hétfőn késő este - közölték a helyi hatóságok.



Az incidens a francia főváros egyik legsűrűbben lakott negyedében, a 11. Arrondissementben történt, a Szajna jobb partján, nem messze a Place de la Bastille-tól.



A jelentések szerint több férfi kiugrott egy autóból, és tüzet nyitott a teraszon ülő emberekre.



Francois Vauglin, a 11. kerület vezetője a Twitteren megerősítette az áldozatok számát, és azt mondta, hogy három lövöldözőről van szó, akik közül az egyiket a járókelők elfogtak, majd később a rendőrség őrizetbe vette.



A másik végül súlyosan megsérült, míg a harmadik fegyveres támadónak sikerült elmenekülnie, a hajtóvadászat még tart - közölte a tisztviselő.



A nyomozók úgy vélik, hogy az incidens valószínűleg "leszámolás" volt rivális bűnözői csoportok között - tette hozzá Vauglin.



Egy rendőrségi forrás azt is elmondta a BFMTV hírcsatornának, hogy a lövöldözés a jelek szerint bandákhoz köthető, nem pedig terrortámadás volt.

