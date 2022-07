EU

Megszűnt az EU által kifogásolt lengyel bírósági fegyelmi kamara

Hatályba lépett pénteken a lengyel elnök által előterjesztett, június elején a varsói parlamentben elfogadott törvény, melynek értelmében megszűnt az európai uniós szervek által kifogásolt lengyel bírósági fegyelmi kamara. 2022.07.17 21:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Aleksander Stepkowski, a lengyel legfelsőbb bíróság szóvivője pénteki sajtóértekezletén megerősítette: a megszüntetett fegyelmi kamara tagjai a júniusi törvénnyel összhangban ajánlatot kapnak munkájuk folytatására a bíróság más kamaráiban. Azok, akik az új posztot nem fogadják el, nyugállományba vonulhatnak.



A szóvivő azt is közölte: a fegyelmi kamara megszüntetését követően pénteken elkezdte működését az új, a szakmai felelősség ügyeivel foglalkozó kamara. Ennek öt, átmeneti időszakra megbízott tagját, valamint a munkájukat irányító személyt már megjelölték.



Az új kamara 11 bíráját véglegesen az államfő jelöli ki a 33 fős csoportból, amelyet az összes legfelsőbb bírósági tag közül sorsolnak ki augusztus első felében. A sorsolásban a megszűnt fegyelmi kamarának a legfelsőbb bíróságnál megmaradt tagjai is részt vesznek majd.



Az ötéves időszakra kinevezendő 11 bíró a fegyelmi felelősség ügyei mellett az eddigi feladatkörében is dönteni fog.



A bírói fegyelmi rendszer azon témák egyike, amelyekre a lengyel kormány koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő tervéhez fűződő szükséges feltételek - úgynevezett mérföldkövek - vonatkoznak.



A 23,9 milliárd euró értékű vissza nem térítendő támogatást és a 11,5 milliárd eurós kölcsön lehívását lehetővé tevő lengyel helyreállítási tervet az Európai Bizottság (EB) június elején hagyta jóvá.



Az eszközök folyósítását az EB viszont a mérföldkövek teljesítéséhez köti Lengyelország esetében is. Egyes uniós biztosok az utóbbi időben kétségeiket fejezték ki afelől, hogy a bírósági fegyelmi rendszerről szóló új lengyel előírások teljesítik az említett feltételeket.



Az Európai Parlament (EP) pedig júniusban állásfoglalást fogadott el, amelyben bírálta az EB-t a lengyel helyreállítási terv jóváhagyásáért. Piotr Müller lengyel kormányszóvivő akkor felidézte: a helyreállítási tervről, és ennek kapcsán a fegyelmi rendszer átalakításáról Varsó több hónapos nehéz tárgyalások nyomán egyezett meg az EB-vel.



Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő csütörtökön újságírói kérdésre elmondta: az uniós források - köztük a helyreállítási terv eszközei - egy részének folyósítása Lengyelországnak az idei év végén, a jövő év elején várható.