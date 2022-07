Lezuhant egy ukrán repülőgép Görögországban 12 tonna mérgező anyaggal a fedélzetén

Lezuhant egy ukrán teherszállító repülőgép éjszaka az északnyugat-görögországi Kavalánál, a fedélzeten utazó nyolc ember meghalt - jelentették hírügynökségek vasárnap.



A tájékoztatás szerint az An-12 típusú, Nisből Ammánba tartó gép 12 tonna "mérgező anyagot" szállított. Jóllehet a hatóságok egyelőre nem árultak el részleteket, a helyieket arra kérték, tartsák csukva az ablakaikat, és ne kapcsolják be a légkondicionáló berendezéseket.



A környéket lezárták.



A dpa hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt közölte, hogy a zuhanást követően robbanásokat is hallottak.

Ukrainian aircraft carrying 'explosives' burst into flames mid-air before crashing in Greece sparking huge fireball explosion https://t.co/rQSvenfueY