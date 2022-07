Nézze meg a gyermek utolsó másodperceit, akit megöltek az oroszok

Újabb szívszorító történet látott napvilágot, miszerint egy Instagram-videó örökítette meg egy kislány és édesanyja utolsó közös pillanatait azelőtt, hogy egy orosz légicsapás pusztított az ukrajnai Vinnyica városában csütörtökön.



Sajnos ez a videó volt az utolsó alkalom, amikor a gyermek és édesanyja együtt voltak. A négyéves Lisa meghalt, a 33 éves Iryna Dmytrieva pedig súlyosan megsérült, és állítólag a lábát is elvesztette a támadásban.

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna's page on social media captures last minutes of her daughter's life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ