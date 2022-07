Rezsicsökkentés

Bécs több mint 190 ezer háztartás számára már ki is fizette a korábban megígért 200 eurós rezsitámogatást

Eddig 38,3 millió eurónyi rezsitámogatást fizetett ki Bécs. Több mint 190 ezer bécsi háztartás már meg is kapta a korábban megígért 200 eurós rezsitámogatást. Az egyszeri hozzájárulást automatikusan utalták a legszegényebbeknek. A gyermeküket egyedül nevelők plusz 100 eurót kapnak.



„Az árak emelkedését azok érzik meg először, akiknek amúgy sem könnyű az élete. Mivel ezeknek az embereknek is ki kell fizetniük a számláikat, Bécs – az osztrák tartományok közül elsőként – segít nekik tompítani az áremelkedések hatásait” – mondta Peter Hacker szociális ügyekért felelős városi tanácsnok annak kapcsán, hogy Bécs 191.545 háztartás számára már át is utalta a 200 eurós rezsitámogatást. Ez összesen 38,3 millió eurónyi kifizetést jelent a legszegényebbeknek. A rezsitámogatást automatikusan kapták meg azok, akik munkanélküli járadékra, lakhatási hozzájárulásra vagy vészhelyzeti segélyre jogosultak. Azok, akik közülük gyermeküket egyedül nevelő szülők, még július folyamán további 100 eurót kapnak – szintén automatikusan. Ez a támogatás várhatóan mintegy 13 ezer bécsi családon segít majd. Mintegy 42 ezer egyszülős, szintén rossz anyagi körülmények között élő háztartás pedig augusztustól igényelhet támogatást a várostól.



Amint Peter Hanke pénzügyi városi tanácsnok a rezsitámogatás kapcsán elmondta, nem ez az egyetlen támogatás, amit az osztrák főváros a bécsieknek ad. Már nagy erőkkel dolgoznak az úgynevezett Energiabónuszon, ami mintegy egymillió bécsinek jelent majd könnyebbséget. Az egyszeri, 200 eurós támogatást nemcsak a nehéz anyagi helyzetben élők igényelhetik majd, hanem minden Bécsben bejelentett lakos. Így a támogatásból a bécsiek kétharmada, a középosztály is részesülhet. A Bécsi Energiabónusz ’22-re Bécs Városa összesen 130 millió eurót különített el és ez a negyedik támogatási csomag, amit Bécs ebben az évben a lakosság megsegítésére létrehozott.



Ezen felül Bécs Városa külön bizottságot hozott létre, amely folyamatosan figyeli az energiaárakat és biztosítja, hogy a bécsi lakosok a lehető legkedvezőbb áron jussanak áramhoz. Az osztrák főváros energiaszolgáltatója, a Wien Energie részletfizetési ajánlatot dolgozott ki mindazok számára, akiknek problémát jelenthet a távhő-, az áram- és a gázszámla kifizetése és kikapcsolási moratóriumot hirdetett az elkövetkező téli hónapokra. Bécs Városa pedig vállalta, hogy lemond az energiaszolgáltató idei és jövő évi osztalékáról. Helyette a Wien Energie köteles az összeget a lakossági energiaárak csökkentésére illetve olyan fejlesztésekre fordítani, melyek az energiaátállást segítik elő.