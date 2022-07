Koronavírus-járvány

Franciaországban az ellenzék blokkolta az új Covid-törvény legfontosabb cikkelyét

Bár a heves vita után a parlament alsóháza a törvénytervezetet elfogadta, elvetette az egyik legfontosabb intézkedést: a védettségi igazolás ellenőrzésének engedélyezését a határátlépéskor. 2022.07.13 15:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elszenvedte első vereségét a kisebbségbe szorult francia kormány a nemzetgyűlésben, miután szerdára virradóra az ellenzéki pártok közösen megakadályozták a koronavírus elleni törvénytervezet kulcsjavaslatának elfogadását.



Mivel július 31-én az egészségügyi rendkívüli állapot véget ér, a kormány egy, az egészségügyi biztonságról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek annak érdekében, hogy a járvány ellenőrzésére továbbra is megmaradjanak bizonyos eszközei.



Bár a heves vita után a parlament alsóháza a törvénytervezetet elfogadta, elvetette az egyik legfontosabb intézkedést: a védettségi igazolás ellenőrzésének engedélyezését a határátlépéskor. A tervezet 2-es számú cikkelyét 219 szavazattal 195 igen ellenében utasították el a képviselők.



Ez volt az első alkalom, hogy a baloldali szövetség (NUPES), a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés és a jobbközép Köztársaságiak összehangoltan szavaztak az alsóházban a kormány javaslata ellen.



"Súlyos pillanat" - írta a Twitteren Élisabeth Borne miniszterelnök. Szerinte azzal, hogy a három ellenzéki csoport a franciák megvédését célzó intézkedés ellen szavazott, "megakadályozza a vírussal szemben határellenőrzéseket".



Adrien Quatennens, a baloldal nevében úgy vélte, hogy a kormányfőnek "komoly problémái vannak a demokráciával", amely pedig szerinte most tért vissza. Olivier Marleix, a Köztársaságiak részéről szerda reggel egy rádióinterjúban arra kérte a kormányt, hogy jobban hallgasson az ellenzéki pártokra, míg Sébastien Chenu, a Nemzeti Tömörülés képviselője üdvözölte, hogy a parlament és az ellenzék végzi a munkáját azzal, hogy megvétózta a szöveget.



A második cikkely elvetése ellenére a törvényjavaslatot az alsóház első olvasatban 221 igen szavazattal 187 nem ellenében, és 24 tartózkodás mellett elfogadta. A szöveg most átkerül vitára a szenátus elé, ahol a jobbközép van többségben, s utána ismét visszakerül a nemzetgyűlés elé második olvasatra.



Francois Braun egészségügyi miniszter szerdán az RTL rádióban elmondta: meg kívánja győzni a szenátust arról, hogy tegye vissza a szövegbe az intézkedést, amely felhatalmazást ad a hatóságoknak arra, hogy a védettségi igazolást ellenőrizhessék a határátlépéskor, mert a franciák megvédéséhez szükség lehet erre a lehetőségre.



Az első törvényjavaslat körüli fiaskó jól illusztrálja Emmanuel Macron államfő és Együtt! nevű párszövetségének szűk mozgásterét a parlamentben, ahol június közepén elvesztette az abszolút többségét. A 250 képviselővel rendelkező kormánytöbbségének minden javaslathoz külön-külön kell meggyőznie annyi képviselőt, hogy meglegyen az elfogadáshoz szükséges 289 támogatói szavazat.



A járványhelyzetet illetően a miniszter óvatosnak, de optimistának mutatkozott.

"Óvatosnak kell maradnunk, de úgy tűnik, hogy valószínűleg most érjük el a hetedik hullám tetőzését, mindenesetre a növekedés már kevésbé jelentős az elmúlt hetekhez képest" - fogalmazott Francois Braun. "Azt még nem tudjuk, hogy ez egy hosszú plató lesz, vagy pedig innen már csökkenés kezdődik" - tette hozzá.



Megerősítette, hogy a kormány nem tervez korlátozó intézkedéseket bevezetni, de erősen ajánlja a maszkviselést a tömegközlekedési járműveken.



A napi esetszám átlaga az elmúlt hét napban 127 ezer volt, az emelkedés 12 százalékos, az előző heti 23, s az azt megelőző 57 százalékhoz képest. Az elvégzett tesztek mintegy harmada bizonyult pozitívnak. Százezer lakosra több mint 1300 fertőzött jut, de ez elmarad az előző hullámok fertőzési szintjétől. Az országban rendelkezésre álló ötezer intenzív ágyból ezeregyszázon fekszenek koronavírusos fertőzöttek, ami nem terheli le az ellátórendszert. A megbetegedés szövődményeiben több mint 150 ezren vesztették életüket, az elmúlt hét napban naponta átlagosan 63-an.