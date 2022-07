Ukrajnai háború

Ukrán parancsnokság: újabb orosz lőszerraktárra mértek csapást az ukrán erők Herszon megyében

Az ukrán erők újabb orosz lőszerraktárra mértek csapást kedden a java részben orosz megszállás alatt lévő dél-ukrajnai Herszon megyében - közölte kedden az ukrán fegyveres erők déli parancsnoksága a Facebookon.



A közlemény szerint a Nova Kahovka településen lévő orosz bázis elleni támadás után nem sokkal a Csarivne településen lévő orosz lőszerraktár ellen hajtott végre az ukrán hadsereg célzott támadást. A déli parancsnokság közölte, hogy a Fekete-tengeren az orosz erők hajócsoportját öt rakétahajóra növelték, és egy tengeralattjáróval is bővült. Így összesen 44 darab Kalibr típusú rakétarendszer van készenlétben. Nagy partra szállító hajóból három tartózkodik a térségben. Az ukrán déli parancsnokság megállapította, hogy továbbra is nagy a tenger felől indított rakétacsapások és a stratégiai repülőgépek támadásainak veszélye.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtóközleményében arról számolt be, hogy egy lehallgatott telefonbeszélgetés arról tanúskodik, hogy az ukrán tüzérség az oroszok szerint igen pontosan talál célba. Az SZBU állítása szerint a hangfelvételen egy orosz felderítő század parancsnoka panaszkodik egy barátjának, hogy alig bírják tartani pozíciójukat a harkivi régióban lévő Dovhenyke faluban. Szavai szerint ugyanis az ukránok hatékonyan használnak drónokat légi felderítésre, majd pontos célzással lövik ki az orosz haditechnikai eszközöket.



Az ukrán vezérkar kedd esti harctéri helyzetjelentéséből az Ukrajinszka Pravda hírportál azt emelte, ki, hogy az ukrán katonák sikeresen visszaverték az orosz hadsereg több támadását a Harkiv megyei Dementyijivka közelében, és megállították az ellenséges erők előrenyomulását Donyeck megyében, Bahmut irányába.



A kijevi vezérkar a Facebookon az UNIAN ukrán hírügynökség szerint arról adott hírt, hogy újabb magas rangú orosz katonatisztek estek el Ukrajnában: három ezredesi rangú katona, egy gépesített lövészalakulat parancsnoka és két helyettese.



Közben az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat Donyeck megyei részlege közölte, hogy már 43 holttestet emeltek ki Csasziv Jar településen annak az ötszintes lakóháznak a romjai alól, amelyet vasárnap ért orosz rakétatalálat. Az elhunytak között van egy kilenc év körüli kisfiú. Kilenc sérültet mentettek ki élve a romok alól. Eddig több mint 420 tonna megsemmisült házelemet takarítottak el, illetve szedtek szét, de a munkálatok még tartanak.