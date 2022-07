Koronavírus-járvány

Tovább emelkedik az újonnan fertőzöttek napi száma Csehországban

Több mint kétezer igazolt koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok hétfőn Csehországban. Legutóbb április végén volt ilyen magas az újonnan igazolt fertőzöttek napi száma - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján kedden délelőtt nyilvánosságra hozott statisztikai kimutatásból.



A cseh kórházakban kezelt koronavírusos betegek száma már meghaladta a háromszázat. Az esetek többsége könnyebb lefolyású, és a súlyos betegek száma nem emelkedik - írták a honlapon. A keddi jelentés szerint 12 kórházban fekvő beteg állapotát minősítették súlyosnak az orvosok, ami hárommal kevesebb, mint egy hete. Az utóbbi hét napban heten haltak meg a koronavírus szövődményekben.



Az újonnan igazolt koronavírusos fertőzöttek száma heti összehasonlításban június elejétől növekszik folyamatosan. Párhuzamosan ezzel növekszik a napi tesztelések száma is. Hétfőn mintegy kilencezer személy teszteltette le magát, ami 2200-zal több, mint egy hete.



Az új koronavírusos fertőzések mögött az utóbbi hetekben egyértelműen a BA.4 és a BA.5 variánsok állnak, amelyek az orvosok szerint veszélyesebbek, mint a korábbi omikron változat.



A prágai egészségügyi minisztérium azzal számol, hogy a napi új esetek száma a következő hetekben is mérsékelten nőni fog, s nem zárható ki egy nyári fertőzési hullám sem. Óvintézkedések bevezetését a tárca egyelőre nem tervezi.



A 10,7 milliós Csehországban 6,9 millióan vették fel a Covid-19 elleni oltás mindkét adagját, 4,2 millióan már a harmadik, megerősítő adagot is megkapták. A negyedik adag várhatóan augusztus közepétől válik elérhetővé - közölte a minisztérium.